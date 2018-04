Muž cestující na traktoru kolem světa před branami Moskvy

Christian Hurault, francouzský řidič, který na svém traktoru podniká cestu kolem světa, byl dnes skoro na dohled ruské metropole, 20 kilometrů před Moskvou, kam by chtěl vjet v pondělí, ale neví, zda mu to s jeho dopravním prostředkem ruské úřady povolí. Jak informovala agentura AFP, Hurault řekl, že neví, zda bude moci do Moskvy na traktoru, a že má v pondělí schůzku se zástupcem francouzského velvyslanectví, který by mu měl pomoci tento problém vyřešit.