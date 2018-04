Zoufalec se snažil chytit letadlo. Sledujte jeho šílený běh po ranveji

Osmapadesátiletý Marc Rehmar se opozdil na svůj let se společností United Airlines z Denveru do Ohia, kterým se měl dopravit na sraz ze střední školy po 40 letech. Když na mezinárodním letišti v Denveru zjistil, že brána je již zavřená, bleskurychle se uchýlil k zoufalému řešení. Vběhl nouzovým exitem přímo na ranvej a za každou cenu se snažil letadlo chytit.

Místo setkání se spolužáky 100 hodin veřejných prací

To by mu možná mohlo projít na nějakém malém soukromém letišti, třeba na Středozápadě, kde se všichni znají, ale na mezinárodním letišti to skončilo skandálem. Nouzové dveře spustily alarm, načež letištní ochranka a policie rychle zareagovaly a nešťastníka zatkly.

Muž byl obviněn ze zdržení a ohrožení veřejné dopravy a nakonec dostal dvouletou podmínku a 100 hodin veřejných prací.