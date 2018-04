Muslimští poutníci končí v Saúdské Arábii obřady poutě do Mekky

14:54 , aktualizováno 14:54

Policisté z vrtulníků, strážných věží a od monitorovacích kamer dnes sledovali muslimské poutníky, kteří přišli do údolí Míná provést poslední obřady poutě do Mekky. Sedmatřicetistupňové vedro dnes zvlažily k radosti mnohých přeháňky. Lidé se tísnili na dvouposchoďových rampách vedoucích k místu, kde věřící symbolicky kamenují satana. Poutníci musejí podle tradice obřad ukončit před soumrakem, nechtějí-li v údolí strávit další noc. Mnoho účastníků letošní poutě z údolí odjelo už v úterý po ukončení povinných obřadů kamenování; ti, co zůstali do dneška, provádějí úkony navíc.