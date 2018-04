Náboženský úřad v Dubaji zakázal muslimům cestovat na Mars

13:33 , aktualizováno 13:33

Zatímco muslimové stále víc cestují a stávají se jakýmsi motorem turistického průmyslu, na Mars nesmějí. Doporučení, že by se na rudou planetu neměli vydávat, vydal Generální úřad pro islámské záležitosti ve Spojených arabských emirátech, který hlídá, co je pro věřící dobré, a co ne. Byl by to hazard se životem, varuje instituce.