Muslimové, nový motor turistického průmyslu po celém světě

Výdaje muslimských turistů by se do roku 2020 měly zvyšovat o 4,8 procenta ročně, zatímco u ostatních obyvatel planety to bude v průměru o 3,8 procenta ročně. Tvrdí to autoři studie, kterou ve 47 zemích uskutečnila singapurská cestovní kancelář Crescentrating, která nabízí služby halál, a americká společnost DinarStandard, která se specializuje na muslimský trh.

Muslimové navštěvují v prvé řadě islámské země, především Egypt, Malajsii a Indonésii. Tento výnosný trh ale stále více zajímá i neislámské země, tvrdí vedení Crescentrating.

"Destinace jako Thajsko a Austrálie již počítají s potřebami těchto (islámských) turistů," poznamenalo vedení.

Modlitebna na letišti v Mnichově i islámské lázně v Thajsku

Letiště v Mnichově, kterým v roce 2010 prošlo téměř 900 tisíc muslimů, loni otevřelo novou modlitební halu pro muslimy. Již dříve zavedlo nápisy v arabštině a stravu halál ve svých restauracích.

V převážně buddhistickém Thajsku zahájil turistický úřad propagační kampaň zaměřenou na zvýšení počtu islámských lázní, kde jsou jasně oddělené prostory pro ženy a pro muže.

Crescentrating letos formálně ocenila mezinárodní letiště v Bangkoku jako přepravní místo, které co se týče nemuslimských zemí nejvíce respektuje islámské zvyky.

Tato tendence se týká všech oblastí světa. Představitel Crescentrating při nedávné cestě do Jihoafrické republiky jednal se zástupci vedení tamních velmi luxusních lázní, kteří se ho zeptali, jak nejlépe mohou uspokojovat muslimskou klientelu.

Méně horký ramadán

"Co kdybyste letos zkusili Gold Coast a zažili méně horký ramadán?" snažilo se nalákat muslimské zákazníky známé lázeňské středisko Gold Coast, které na východním pobřeží Austrálie hostí návštěvníky z Blízkého východu již mnoho let.

Z pohledu rozpočtu na cestování zůstávají samozřejmě nejvýznamnější cílovou skupinou bohatí muslimové ze zemí Perského zálivu. Lidé z Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů se postarali o 37 procent výdajů muslimských turistů v roce 2011, přestože obyvatelé těchto zemí představují jen tři procenta muslimské světové obce.

Ovšem muslimové z Francie, Belgie, Německa či Británie mají stále větší význam a reprezentují již 13 procent turistických výdajů této skupiny věřících ve světě.

Rozvoj islámské turistiky ukazuje na obchodní boom, kterému ve světě nahrává zvyšující se kupní síla muslimů. "Islámský průmysl vyšel z potravin a financí, ale nyní zahrnuje i farmaceutické produkty, módu, turistiku a mnoho dalších odvětví," zdůrazňuje výzkumné středisko britského časopisu The Economist