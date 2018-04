Muslimové a ramadán: zajatci půstu, obžerství a komerce

Nejhorší datle "Bushovky"

Sotva přijdou domů, měli by si dát pár datlí, protože tak to prý dělal i Muhammad. Například v Egyptě mají datle jména. Nejlepší a nejdražší sorta má letos jméno Nasralláh po populárním vůdci Hizballáhu, nejpodřadnější se jmenuje Bush, nebo Olmert po premiérovi Izraele. Zvyk dávat datlím „politická“ jména přišel po roce 2001, předtím nesly jména filmových hvězd.

Hory jídla přijdou na řadu až po datlích. Když dojde řada na trávení, měl by dobrý muslim sáhnout po Koránu: během ramadánu by ho měl celý přečíst. Jenže častěji teď sahá po dálkovém ovladači. Stejně jako u nás o Vánocích nakupují na ramadán arabské televize ty nejlepší pořady, byť jsou poněkud jiné než Mrazík. Bývají to telenovely, jejichž děj - podobně jako u nás - nepochopíte, ani kdybyste uměli arabsky.





