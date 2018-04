Místo Aljašky do Jizerek. Slavná musherka vás naučí řídit psí smečku

Stalo se to před pár lety. Přijížděla jsem s dětmi k nevelké zahradě, odkud se, čím blíž, tím hlasitěji, ozývalo nepřetržité vytí pětadvaceti severských psů. Takhle to zní, když vcházíte do pekla, napadlo mě.

Byl mráz a nás čekala vyjížďka na saních v musherské škole Jany Lovette Henychové. Předcházelo jí oblékání psů do kšír, mrzla jsem. Pak zapřahání saní, mrzla jsem už víc než dost. Potom nasedání do saní tažených čtyřmi psy a asi půlhodinová projížďka, zmrzla jsem úplně.

Ze mě musherka, tedy vůdkyně psího spřežení, nebude. Z mé nadšené dcery a otužilého syna zřejmě ano. Úplná euforie.

Od té doby se Jana Henychová vdala, její psinec se dvojnásobně rozrostl a moje děti ty změny sledují zblízka, protože se zřejmě jednou provždy zamilovaly do myšlenky brázdění sněžných plání v saních tažených psí smečkou. A nejsou samy, jak mi vypráví Henychová ve své usedlosti v Horním Maxově.

"Přijíždějí sem z devadesáti procent milovníci psů. Někdy četli Bílého tesáka a chtějí si vyzkoušet Jacka Londona na vlastní kůži. Někteří to tuší a někteří tu pochopí, že nejde o adrenalinový zážitek, že psi nejsou sněžný skútr, ale že jde o vztah, lásku, trpělivost, pocit. Něco hlubšího," říká Jana Henychová. K té vší hloubce, abyste jí dosáhli, je dobré mít lyžařské základy, pak zpravidla neskončíte v první zatáčce v roští. Máte totiž balanc a alespoň nějaké zkušenosti se sněhem.

"Pro lidi sněhem nedotčené je to hukot. Řekněme, že se vyřítí pětadvacetikilometrovou rychlostí z nuly do zatáčky. Jestli se třicítka v autoškole zdá, že stojíte, pětadvacet se psy je rychlá jízda," říká Henychová.

Osm dnů Norskem

Její musherský příběh se vypráví jako pohádka: žila byla roky jedna osamělá blondýna uprostřed Jizerských hor a jejími nejbližšími byli široko daleko jen polární psi sibiřští huskyové. Jednou Jana sedla k Facebooku a před dvěma lety za ní přiletěl brunet z daleka - Rodney Lovette, povoláním záchranář z amerického Ohia - i s polárními psy alaskánskými huskyi a život polárnice proměnil. Byla svatba. A dnes mají dvakrát tolik psů než předtím.

"Rodney není zatím závodník, jako jsem já, on se k té kariéře teprve chystá, ale rozumí psům i naší práci a má ji rád," říká Henychová.

Musherka Jana Lovette Henychová ráno vstane, vezme lopatu, koště, vykydá psí příbytky a pak psům naservíruje ranní polévku. Rozdá postroje, vytáhne saně a jedou trénovat. Dokud není sníh, jezdí na káře.

Kromě psí školy Henychová jezdí závody s psími spřeženími po celém světě. Stala se vůbec první cizinkou a první ženou se spřežením sibiřských huskyů, která dokončila nejsevernější závod psích spřežení planety a třetí nejdelší závod na světě, norský Finnmarkslopet na 1 000 kilometrů, který jela osm a půl dne v kuse.

Podstatnou součástí sportovního výkonu je trpělivost, vytrvalost a skvělá termoregulace. Pro amatéra mého typu shrnuto a podtrženo: slovem utrpení. "Utrpení? Jak pro koho. Je fakt, že se člověk těch osm dní neprohýbá smíchy. Ale pro to, aby se 'kousnul', se to taky dělá. I když jste v půlce, víte, že to jednou skončí."

Na tři hodiny i na tři dny

A pro stejné milovníky přírody, psí nadšence, fanoušky fotografování a sněžných radovánek najednou Henychová s manželem Rodneym otevřeli Husky školu. V ní za tři dny můžete vyzkoušet, co obnáší noční bivak v zimním promrzlém lese, rozdělávání ohňů, péče o desítky polárních psů a umění vést je od startu k cíli, jinými slovy prožít si zimu naplno a být na chvíli musherem.

Okusit Jacka Londona můžete v Horním Maxově i na jednodenním výletě. Program za 4 000 korun pro dva dospělé a dvě děti zahrnuje tři hodiny: první seznámení se psy, ukázka materiálu, povídání, oblékání psů do postrojů, druhá hodina zapřahání čtyřspřeží a vyjížďka do okolí, třetí odstrojení psů, rozbor, film, fotografie, zkrátka konzultace.

Od listopadu do března vás, máte-li pojištění, vhodné oblečení, dobrou lampu s náhradními bateriemi, správné boty, spacák a karimatku do drsných podmínek, zvou Jana a Rodney do Horního Maxova na tři dny, kdy si za dva dospělé a dvě děti připravíte 10 000 korun. Anebo tu jen hodinové setkání s polárními psy pro až deset lidí a krátkým svezením pořídíte za 1 000 korun.

Za kolik budete musherem Hodinové setkání až pro deset lidí a krátká vyjížďka vyjdou na 1 000 korun.

Tříhodinový program pro dva dospělé a dvě děti stojí 4 000 korun.

Třídenní pobyt pro dva dospělé a dvě děti je za 10 000 korun.

Další informace naleznete na stránkách: www.huskies.cz.

Díky jejímu manželovi Rodneymu se malému rodinnému podniku v Horním Maxově rozšířila klientela o mezinárodní návštěvy. Přibyly smíšené rodiny, jejichž děti mluví plynně několika jazyky. Novinkou letošní zimy jsou tak třídenní pobyty s polárními psy a angličtinou pro děti.

Vyjížďky, které manželé Lovettovi vyučují, lze provozovat prakticky celý rok. Od podzimu se tu jezdí se psy na kárách, ale lidé chápou ježdění se psy jako zimní sport, tedy v zimě je pro Janu a Rodneyho přirozený vrchol sezony.

"Naše aktivity samozřejmě záleží na tom, jak jsou lidé bohatí, protože tahle nabídka je zbytná. Zatím se to vyvíjí dobře a nevím, jestli proto, že už nás lidé znají, anebo proto, že se lidé nechtějí úplně vzdát radosti," říká Henychová.