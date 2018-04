Muránska planina: neznámý kraj Slovenska

Muránsky hrad je poměrně vyhledávaným cílem, potkala jsem zde za dobu celého svého putování nejvíc lidí; asi dvacet. Mezi nimi taky "elitu národa“, jak se žertem nazvala pětice vysokoškolaček z Bratislavy a Košic. Když zjistily, že nocuji v Muráni, pozvaly mě s typickou slovenskou pohostinností na večerní návštěvu.

V domku, jejž jedna z nich zdědila po rodičích, mě pak hostí gulášem a myjavskou slivovicí. U ohníčku pod hvězdným nebem se například dozvídám, že dokonce existuje muráňsko-slovenský slovník. A jedna ze zvláštností zdejšího dialektu – "č“ je nahrazeno "š“. Tak proto stojí na náměstí "kršma“!



Kršma v Muráni



Ale zpět na hrad: sestup je možná náročnější než cesta sem. Poslední krátký úsek k bráně je opravdu strmý a já mám v nevhodné sportovní obuvi co dělat, aby se mi nesmekly nohy po velikých hladkých kamenech. Do Muránské planiny jedině v pohorkách!

Unikátní hřebčín na Veľké lúce

Dalším oblíbeným cílem je Veľká lúka, kterou by neměl minout žádný milovník koní. Leží tady hřebčín s unikátním chovem tzv. noriků muránského typu. Podle informačních brožur jsou to koně polodivocí, často se pasoucí volně na louce. No, já viděla několik desítek koní v rozlehlé ohradě. Byli zvědaví a nechali se ochotně hladit po mohutných hlavách.