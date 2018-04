Parádní moře na zimu. Vietnamské letovisko Mui Ne s nádechem venkova

Může se hodit Orientační ceny (léto 2015, VDN - Vietnamský dong)

Autobus Dalat - Mui Ne (cestovka) - 130 000 VND (130 Kč)

Autobus Ho Chi Minh - Mui Ne (cestovka) - 135 000 VND (135 Kč)

Autobus Ho Chi Minh - Phan Thiet (lokální) - 85 000 VND (85 Kč)

Minivan Phan Thiet - Mui Ne - 13 000 VND (13 Kč)

Ubytování Mui Ne - od 210 000 VND za pokoj (210 Kč za pokoj)

Jízda na pštrosovi - 100 000 VND (100 Kč)

Půjčení motorky 24 h - cca 130 000 VND (130 Kč)

Vstupné White dunes - 10 000 VND (10 Kč) Jak do Mui Ne?

Vietnam je dnes dobře dostupný letecky, jen je třeba si předem vyřídit tzv. schvalovací dopis, který se předkládá na letišti při příletu k udělení víz. Při pozemním vstupu do země je nutné mít už víza v pase, vyřízená na některé z ambasád v sousedních státech nebo dopředu v ČR. Do Mui Ne se pak dá dostat autobusem z Nha Trangu nebo Dalatu směrem ze severu, anebo v opačném směru z Ho Či Minova Města (odjezdy z Mien Dong terminálu, dražší přímý spoj, nebo lokální busy do Phan Thiet a odsud minivanem do Mui Ne, linky 1 a 9). Phan Thiet leží i na železniční trase.