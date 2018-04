Objevte krásu unikátních selských usedlostí rakouského Mühlviertlu

Může se hodit Jak se tam dostat

Freistadtem prochází hlavní komunikační tah E55 z Českých Budějovic do Lince. Od naší hranice jej dělí 18 km. S jihočeskou metropolí je zároveň provázán také výborným železničním spojením. Nádraží leží zhruba 3 km od středu města. České dráhy nabízejí výhodné čtyřdenní okružní jízdenky Sport karta Vltava - Dunaj a Sport karta Vltava - Dunaj plus, které zahrnují přepravu po trati České Budějovice – Linec. Kouzlo těchto jízdenek spočívá ve skutečnosti, že jízdu lze libovolně přerušovat, ovšem nesmíte v jednom směru vícekrát projet stejný úsek. Přeprava kola je zahrnuta v ceně. I přes místy členitější reliéf totiž širší okolí Freistadtu představuje ideální krajinu pro cyklistiku o různých stupních náročnosti. Ať již s využitím značených tras nebo lokálních vedlejších silnic, které propojují roztroušené farmy s osadami a jednotlivými vesnicemi. Provoz na těchto komunikacích je prakticky nulový, jen u farem občas bývají na volno puštění psi. Pro snadný pohyb v terénu

Do výletního batůžku přirozeně patří kvalitní turistická mapa. V naší republice jsem se setkal s nabídkou dvou produktů. První pochází z dílny nakladatelství Freytag & Bernd a zobrazuje převážně základní dálkové turistické trasy, bez upozornění na lokání přírodní zajímavosti či muzea. Takže nebrat. Druhou vydal konkurenční Kompass jako mapový set Mühlviertel-Linz-Steyer-Wels. U nás je k mání za 310 Kč, v Rakousku za 10 €. Ta už obsahuje veškeré podstatné informace. Nakonec jsem ale ve freistadském infocentru zakoupil mapu Genusswandern im Mühlviertler Kernlad, zaměřenou výhradně na tuto oblast, to znamená prostor od hranice po městečko Pregarten. Díky měřítku 1:35 000 z ní hbitě identifikujeme prakticky každou stodolu. Dále zachycuje všechny zdejší značené stezky, což výrazně zlepšuje orientaci, poněvadž kromě dálkových tras zdejší obce v terénu vytyčily hustou síť lokálních okruhů se specifickým číslováním a zároveň regionem procházejí různé tematicky zaměřené výletní cesty. Cena mapy činila 5 eur. Internet:

www.muehlviertler-kernland.at

www.kraeuterkraftquelle.at