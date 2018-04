Mstěnice – unikátní archeologické naleziště

Tip na víkendové putování Ze Mstěnic je možné putovat dál po zelené do Biskupic-Pulkova a odtud dále žlutě značenou cestou údolím říčky Rokytné, které tvoří území Přírodního parku Rokytná. Rozhodnete-li se pokračovat proti proudu, ideální tečkou víkendu se stanou Jaroměřice nad Rokytnou s půvabným zámeckým areálem, po proudu se naopak dostanete do dalšího zajímavého městečka – Moravského Krumlova, s expozicí Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Pro cyklisty

Úsekem Hrotovice – Mstěnice – Rouchovany prochází cyklotrasa č. 401 z Třebíče do Moravského Krumlova. V Rouchovanech je možnost koupání u místního rybníka, kde se též nachází autokemping. Jak se tam dostat

Z veřejné dopravy do Hrotovic přichází v úvahu pouze autobusová: o víkendech zde zastavuje několik spojů dálkových linek Brno – Moravské Budějovice a Brno – Dačice, Rouchovany jsou poměrně dobře pokryty spoji z Brna. Pro motoristy se jako nejbližší přístupové místo k Mstěnicím naskýtá statek Nové Dvory západně od Rouchovan. Je však nutné mít s sebou turistickou mapu pro identifikaci správné trasy do údolí se zbytky středověké osady.