Mrtvých lyžařů přibývá. Proč?

RUŠNÝ VÍKEND NA HORÁCH V ČR



Nejen Beskydy zažily rušný víkend. Jen v sobotu zasahovala Horská služba 18x v Jizerkách. Na sjezdovkách si lidé nejčastěji zranili koleno nebo rameno. Třikrát záchranáři vyjížděli na pomoc běžkařům, kteří se zranili při pádu na zledovatělém sněhu. ŽIVOT ZACHRÁNILA PŘILBA



Jedno z nejvážnějších zranění se stalo v západní části Krušných hor. Podle náčelníka Horské služby Rudolfa Chlada

narazilo dítě na sjezdových lyžích do dřevěného ohradníku a upadlo do bezvědomí. "Naštěstí mělo na hlavě přilbu, bez ní by

nepřežilo. Po nárazu praskla," řekl Chlada.