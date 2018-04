Mrtvé moře vážně ohroženo

10:34 , aktualizováno 10:34

Jordánští odborníci vyzvali k zahájení projektu s názvem Kanál dvou moří, který by měl pomoci zachránit unikátní oblast Mrtvého moře. Tato nejhlubší pozemská proláklina na světě čelí v posledních letech vážným hrozbám. "Až do začátku 60. let byla hladina Mrtvého moře 392 metrů pod úrovní hladiny Středozemního moře. Nyní je už 412 metrů," vysvětluje profesor geologie z Ammánské univerzity Elias Salamí.