Mrtvá jezera na Šumavě ožijí do třiceti let, zjistili vědci

14:07 , aktualizováno 14:07

Ještě nejméně třicet let bude trvat, než se do přírodních jezer na Šumavě, znečištěných kyselými dešti, naplno vrátí život. Vyplývá to z výsledků výzkumu vědců z České geologické služby a Jihočeské univerzity. V jezerech stále nejsou ryby ani mikroorganismy. Proto je voda v nich tak křišťálově průzračná.