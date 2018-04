Tradiční Mrkvancová pouť v Polné přilákala tisíce lidí. I bez vlaku

"Tato pouť je klasika. S vnoučatama na ni jezdíme už několik let," řekl Pavel Kárný z Jihlavy. Vyrazil i tentokrát. "Před pár lety jsme si vždy udělali pěkný výlet vlakem, to do Polné ještě jezdila lokálka z Dobronína. Teď už jsme museli autem a kouzlo pouti není takové," dodal.



"Slýchám to často. Zvláštní výletní vlaky k pouti patřily, lidé je milovali. Vypadá to ale, že se budeme muset obejít nejspíš navždy bez nich," smutně konstatoval starosta Polné Jindřich Skočdopole.

Poslední zvláštní vlak na pouť vyrazil z nedalekého Dobronína v roce 2009. Jízdní řád byl připraven i pro rok následující, to už ale kvůli špatnému stavu trati inspektoři soupravu na koleje nepustili. I přes snahy města se situace od té doby nikterak nezměnila.

"Zájemců by bylo dost. Jak o svezení, tak o provozování výletního vlaku. Ale prostě není povolení k používání trati. Bojujeme za ní, ale je to byrokratická válka," poznamenal starosta.

Na trati do Polné je nepřetržitá výluka

Železniční trať z Dobronína do Polné měří asi šest kilometrů. Pravidelný provoz na ní skončil v roce 1982. Od té doby se využívala jen nárazově, například právě při Mrkvancové pouti a prakticky nikdo ji neudržoval.



Na trati se to projevilo. Už od Dobronína pomalu koleje zarůstají trávou, na několika místech nejsou přes zelený pás ani vidět. V havarijním stavu jsou pak poslední tři kilometry před Polnou. Vyměnit by v těch místech bylo zapotřebí nejméně 1200 shnilých pražců.

A to by byla investice za více než 10 milionů korun. Na trať, kde jednou ročně dopraví vlaky návštěvníky na pouť, je to obrovská částka, kterou Správa železniční dopravní cesty nevydá.



"Trať je v režimu nepřetržité výluky," pravil již dříve mluvčí SŽDC Tomáš Drvota s tím, že společnost nemá peníze na opravu. V době úspor dává přednost tratím, kde jezdí pravidelná osobní doprava.

"Naši trať si jednotlivé odbory a úřady přehazují. Jednou není vůle něco s tím dělat. A když se vůle naskytne, zase nejsou peníze," kroutí hlavou Jindřich Skočdopole.

Místo trati cyklostezka

Jak přiznal, objevily se už i takové nápady, že koleje obce odkoupí, koleje vytrhají a po náspu povedou cyklostezku. Stejný postup uplatnila před lety Přibyslav se starou vlečkou do Sázavy na Žďársku. A cyklostezka malebným údolím řeky Sázavy se stala jednou z nejvyhledávanějších pro milovníky kola a in-line bruslí.



"Jenže v tom je mezi námi obrovský rozdíl. Tady trať nevede krásným údolím, ale prakticky pouze mezi poli. A na cyklostezku by tu chyběla návaznost," odmítl tyto úvahy polenský starosta.

"Prioritou tak pro nás je zachování trati. Zničit koleje je to poslední, co bychom chtěli. A bojím se, že k tomu začne docházet na černo, pokud se s tratí něco nestane," dodal. "Stačí, aby přišel do Polné podnikatel, který by chtěl trať využít jako vlečku. Jakmile by koleje nebyly, odešel by," konstatoval.

Nádraží v Polné zeje prázdnotou.

Stejný postoj loni v květnu projevil i drážní úřad, který zamítl návrh SŽDC na definitivní zastavení dopravy na trati a nařídil její uvedení do provozuschopného stavu. "Nevěřím tomu, že se ještě někdy do Polné vlakem svezeme. Možná tak s pravnoučatama, jestli se toho dožijeme," nevěří snahám o záchranu kolejiště Kárný.



Ostatní návštěvníci s takovou nostalgií na vlak nevzpomínali. Snad jedině, když hledali s autem volné místo k zaparkování a přejížděli od jednoho plného záchytného parkoviště k druhému. Na pouť se ale přijeli bavit.

Ve stáncích se prodávala perníková srdce a keramika

A zábavy nabídla, jako obvykle, mnoho. Od zámku až na náměstí se táhly řady stánků. Žádný asijský textil u nich ale zájemci nekoupili. Prodávala se keramika, domácí výrobky i tradiční pouťové hračky pro děti, perníková srdce, pražené oříšky nebo turecký med.



Na náměstí pak stálo několik atrakcí. Ti nejodvážnější se točili na kolotoči, který vystoupal do třiceti metrů, dávali žaludkům zabrat na pohyblivých lavicích nebo v obrovském kyvadle. Pro další tu byl autodrom, menší kolotoče a pro ty nejmenší spousta dětských hradů.

"Jen je škoda, že pro malé děti tu mnoho atrakcí není. Když nepočítám skákací hrady, je tu jen jeden kolotoč a jeden dětský vláček. S poutěmi ve Žďáře nebo ve Světlé nad Sázavou se to nedá srovnat," poznamenala maminka Mirka, která na pouť přijela se svým tříletým synem.

"Letos náramně vyšlo počasí. To je při pouti to nejdůležitější. Jak je sluníčko, přiláká to mnoho lidí. Myslím, že se pouť povedla," pochvaloval si polenský starosta.

Samotné kolotoče a stánky v centru historického městečka nebyly v Polné jediným lákadlem. Součástí pouti byl i hudební festival na zimním stadionu, pouťový jarmark na zámku, výstava fotografií v Rérychově galerii nebo program Domu dětí a mládeže s večerní country zábavou.