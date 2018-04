Mrakodrapy na Pankráci: chlouba, nebo ostuda?

V tuto chvíli jsou oba scénáře možné. Který z nich se nakonec bude více blížit pravdě, se ukáže v následujících měsících.

Plán na stavbu dvou nových mrakodrapů vzbuzují rozporuplné reakce už zhruba sedm let, kdy se objevily první projekty na dostavbu pankrácké pláně. Projekt od počátku rozdělil odborníky i veřejnost na dva tábory: zastánce mrakodrapů a jejich odpůrce. Teď se spor ještě vyostřil.

UNESCO, pomoz stavbu zastavit!

Sdružení Arnika, Občanská iniciativa Pankráce a další nevládní organizace se ve sporu o budoucnost pankrácké pláně dokonce obrátily na UNESCO. Domnívají se, že nové mrakodrapy by mohly vést k vyškrtnutí Prahy ze seznamu této renomované organizace.

"Jedním z důvodů, proč byla Praha zapsána do seznamu světového kulturního dědictví, je zachovalé historické panorama. Zatímco převážně většině evropských metropolí dominují novostavby ze skla a betonu, Praha je i po staletích městem věží," říká Martin Skalský, vedoucí Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.

"Podle mezinárodní úmluvy je Česká republika povinna s centrálou UNESCO konzultovat všechny projekty, které by mohly panorama Prahy změnit. To se v případě mrakodrapů nestalo. Přípravy pankráckého projektu "City" probíhají zcela v tichosti. Proto jsme považovali za nezbytné informovat pařížskou centrálu UNESCO o hrozící devastaci identity našeho města," vysvětluje Skalský.





Pohled na Pankrác ze Starého Města, rok 1996

Autor Tančícího domu je také proti

Iniciativu nevládních organizací podpořil i renomovaný architekt Vlado Milunić, spoluautor známého Tančícího domu na vltavském nábřeží. ( Čtěte: Jak Ginger a Fred roztančili pražské nábřeží.)

Milunić soudí, že chybou bylo už to, když se v 70. letech minulého století postavily na Pankráci tři budovy vyšší než sto metrů. Napravit by se to podle něj mohlo tím, kdyby vedle nich vyrostly nižší budovy, čímž by se panorama opticky snížilo.

Architekt navíc varuje, že nové mrakodrapy otevřou bránu ke stavbě dalších výškových budov. "Tím by byla jedinečná identita města navždy ztracena," obává se Milunić.

Ať Praha nedopadne jako Vídeň

Obavy z možného vyškrtnutí Prahy ze seznamu UNESCO sdílí i ministerstvo kultury a prezident české pobočky Mezinárodní rady památek a sídel Josef Štulc.

"Nedávno čelila podobnému mezinárodnímu skandálu Vídeň. Město žádalo o zápis na listinu UNESCO a zároveň povolilo výstavbu výškových budov u nádraží Wien Mitte. Radnice musela vynaložit velké prostředky na kompenzaci investorů a na zrušení projektu. Teprve pak Výbor pro světové dědictví souhlasil s udělením statutu památky UNESCO," upozornil Štulc.

Uvedl, že identická situace je nyní i v Kolíně nad Rýnem. "Kvůli výstavbě mrakodrapů v optickém kontaktu s tamní proslulou katedrálou byl zařazen na seznam památek UNESCO v ohrožení," poznamenal Štulc.

"Pokud se začne projednávat vyškrtnutí Prahy ze seznamu UNESCO, vážně to poškodí reputaci České republiky ve světě. Vyslali bychom tím signál, že nedokážeme pečovat o své kulturní dědictví a nedodržujeme dobrovolně přijaté mezinárodní závazky," dodal Štulc.





Pankrác, vizualizační snímek- pohled z ulice Na Pankráci. Tento snímek vypadá poměrně idylicky. Naopak - vizualizační pohledy plánovaných kontroverzních mrakodrapů je velmi obtížné získat, proto ho vidíte pouze na hlavním snímku.

ČESKO V UNESCO 1992: historická jádra Prahy, Českého Krumlova a Telče



1993: poutní kostel na Zelené hoře



1995: historické jádro Kutné Hory



1996: Lednicko-valtický areál



1998: ves Holašovice, zámek a zahrady v Kroměříži



1999: zámek v Litomyšli



2000: sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci



2001: vila Tugendhat v Brně



2003: židovské město a bazilika v Třebíči

Bez obav, Praha v UNESCO zůstane

Investor – developerská skupina ACM – a pražské úřady se však vyškrtnutí hlavního města ze seznamu UNESCO neobávají.

"Nesdílíme obavy aktivistů, že by Praha mohla být kvůli realizaci našich projektů vyškrtnuta ze seznamu UNESCO," řekl Tomáš Laštovka, ředitel pankráckého projektu City. Tvrdí, že ECM postupuje přesně podle platných názorů a že konečná podoba plánovaných mrakodrapů vychází i z názoru odborníků a veřejnosti.

Ani pražský magistrát se neobává, že by Praha přišla o své postavení v seznamu světového dědictví. "Vždyť tři mrakodrapy již na Pankráci při zápisu Prahy na seznam UNESCO stály," argumentoval nedávno v MF DNES šéf magistrátních památkářů Jan Kněžínek.

Skandálu se neobává ani náměstek primátora Jan Bürgermeister.

Stížnosti nevládních organizací zvedly ze židle uznávaného architekta Romana Kouckého, který mimo jiné navrhnul mezinárodně oceněný Mariánský most v Ústí nad Labem.

"Praze chybí vrstva současné špičkové architektury," soudí Koucký.





Letecký pohled na Pankrác, 2005

1:0 pro odpůrce mrakodrapů

Centrum světového dědictví zatím své stanovisko k pankráckým mrakodrapům zatím nevydalo. Požádal ale české úřady o vysvětlení a zároveň se obrátil na Mezinárodní výbor památek a sídel, aby zpracoval nezávislé expertizy.

Teprve, až UNESCO dostane všechny podklady, zváží další postup.

První dílčí vítězství v boji o mrakodrapy ale mohou slavit odpůrci plánované stavby. Ředitel Centra světového dědictví Francisco Bandarin totiž nevládním organizacím připustil, že mrakodrapy mohou být problémem – hlavní město totiž UNESCO o stavbě vůbec neinformovalo.

"Centrum světového dědictví nebylo informováno o žádných stavebních projektech velkého rozsahu v blízkosti nebo uvnitř památky světového dědictví," napsal Bandarin občanským sdružením. "Povinností stran Úmluvy je chránit památky na svém území a také informovat Centrum světového dědictví o veškerých prováděných projektech, které mohou ohrozit integritu příslušné památky."