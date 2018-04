V Benátkách vyroste obří mrakodrap. Patří do Dubaje, křičí odpůrci

Šedesátipatrový futuristický mrakodrap ze skla a oceli tvoří tři věže rozdílných výšek, které protíná šest obřích disků. Součástí celého komplexu, nazvaného Palais Lumiere, mají být i luxusní apartmány, hotel, restaurace, sportovní zařízení, vzdělávací centrum, kino a dokonce vlastní helipad.

Přední francouzský návrhář a podnikatel Pierre Cardin, který se narodil v San Biagio di Callata kousek od Benátek a v červenci oslavil devadesátiny, chce touto gigantickou stavbou vzdát svému rodnému městečku poctu.

Cardin zamýšlí mrakodrap postavit do tří let, k příležitosti světové výstavy Expo v Milánu v roce 2015. Stavba, kterou módní magnát navrhl společně se svým synovcem, architektem Rodrigem Basilicatim, by měla stát odhadem 1,9 miliard dolarů.

"Benátky odjakživa, napříč stoletími, vytvářely něco nového. Tohle město bylo vždy schopné se odvážně posunout kupředu a přinášet nové posuny v architektuře," prohlásil starosta města Giorgio Orsoni.

Stavbu mrakodrapu schválil i prezident regionu Benátsko Luca Zaia, bývalý italský ministr zemědělství, který v mrakodrapu spatřuje slibného konkurenta pařížské Eiffelovky.

Mrakodrap Palais Lumiere má vyrůst v Benátkách, v bývalé průmyslové zóně Porto Marghera. Kritici se obávají, že zničí panorama historického města.

Mrakodrap do Benátek nepatří, bouří se kritici

Proti extravagantnímu projektu se ale postavila řada odpůrců. Namítají, že ultramoderní obří budova patří spíše do Dubaje a že zničí panorama Benátek, známých po celém světě skvostnou architekturou a historickými budovami postavenými na romantických kanálech. Město, které je na seznamu chráněných památek UNESCO, by podle kritiků utrpělo nezvratné škody. "Drahý Pierre, pokud něco chcete pro Benátky udělat, vymyslete něco jiného," vzkázal návrháři známý italský architekt Vittorio Gregotti přes list Corriere della Sera.

Negativně se k záměru postavit v Benátkách mrakodrap vyjádřil pro server m.travelerstoday.com i Alvise Benedetti, zástupce ředitele pobočky italské organizace na záchranu památek Italia Nostra: "Nemůžete se prostě jen tak zničehonic objevit a rozhodnout se udělat něco, co nedává žádný smysl. Benátky si zaslouží úctu - je to město s více než tisíciletou historií."

Pierre Cardin argumentuje mimo jiné tím, že stavba by zajistila práci nejméně 5 tisícům lidí. Měla by vyrůst v bývalé průmyslové zóně Porto Marghera, kde se v posledních letech v důsledku hospodářské krize zavřela řada chemických továren a ropných rafinérií.