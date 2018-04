Na vyhlídku skleněného bambusu jede výtah půl minuty. Je v 89. patře

16:42 , aktualizováno 16:42

Jestli jednou při zemětřesení spadne Tchaj-pej 101, tak to spadne ve městě každá budova, říkají Tchajwanci. Čtvrtá nejvyšší budova světa je totiž postavena tak, že odolá zemětřesení až do magnitudy sedm. Podívejte se, jak to uvnitř vypadá.