VIDEO: Výhled z nejvyšší budovy Londýna patří k nejúžasnějším na světě

Londýnský mrakodrap, příznačně nazvaný kvůli své podobě Střep, se držel ještě nedávno na první příčce nejvyšších budov Evropy. Dlouho se však na výsluní neohřál a primát mu vyfoukla nová výšková budova v Moskvě, která ho trumfla o 28 metrů.

Londýnský Střep, který tak zůstává nejvyšší budovou v západní Evropě, nicméně nabídne turistům nezapomenutelný panoramatický výhled na celé město. Myslím, že třistašedesátistupňové výhledy na Londýn z takové výšky jsou ty nejlepší na světě, zdůraznil ředitel vyhlídkové platformy Andy Nyberg s tím, že málokde mohou nabídnout výhledy na tak pestré historické monumenty jako právě v britské metropoli.

Střep se tyčí v Bankside, jedné z nejstarších čtvrtí Londýna, poblíž břehů Temže u mostu London Bridge. Při dobré viditelnosti je z něho možné dohlédnout na vzdálenost 64 kilometrů. Jako na dlani přitom máte např. katedrálu svatého Pavla, ústřední část Velkého Londýna City of London, Tower Bridge, londýnský Tower, BT Tower...

Sklo pro osm fotbalových hřišť

Část nového mrakodrapu, kde je k dispozici 306 schodišť a 44 výtahů, zabere pětihvězdičkový hotel, část kanceláře a také několik luxusních apartmánů.

Na stavbu unikátní budovy se použilo 11 tisíc panelů ze speciálního tvrzeného skla, které by pokryly plochu osmi fotbalových hřišť. Vyčistit tohoto skleněného obra dá taky pěkně zabrat, napsala agentura Reuters s tím, že práce by trvaly 18 dní a podílelo by se na nich několik čistících týmů za pomoci speciálně konstruovaných pojízdných plošin.

Výhled z londýnského mrakodrapu Střep

Pracovat na mrakodrapu v Londýně bylo výjimečným zážitkem, uvedl jeden z architektů týmu William Matthews. Kdyby se stavělo v New Yorku, byl by to jen další strom do lesa mrakodrapů, v Londýně však šlo o ojedinělý architektonický projekt, prohlásil Matthews.

Lístky na vyhlídkové patro, které se otevře 1. února, stojí od 25–30 liber. V této chvíli je 1.–2. únor již vyprodaný, vstupenky od 3. února jsou zatím k dispozici. Pokud si lístek koupíte 24 hodin předem, zaplatí dospělý (od 16 let) 24,95 liber (769 Kč), dítě (4–15 let) 18,95 liber (584 Kč). Vstupenka zakoupená v den návštěvy se o něco prodraží: dospělý za ni dá 29,95 liber (923 Kč), dítě 23,95 liber (738 Kč). Navíc není jisté, zda se na vás vstupenka v den návštěvy vůbec dostane.