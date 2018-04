Mr. Bean už řádí i v pařížském Muzeum dOrsay.

Na třech podlažích objektu je ale i mnoho dalších uměleckých skvostů.

Neméně zajímavá je historie samotné budovy.

V roce 1986 dostala stavba bývalého nádraží, jež byla uzavřena po celých 47 let, novou tvář. Jako zázrakem minula v sedmdesátých letech tuto budovu demolice, která například postihla Baltardovy pavilony v tržnici Les Halles, jejichž zbourání vyvolalo ostré protesty. D'Orsay přežilo a při rekonstrukci byla nakonec zachována i většina dřívějších architektonických prvků. Dnes je proto muzeum oprávněnou pýchou Pařížanů.

Původně stavbu navrhl Victor Laloux a sloužila jako konečná železniční stanice přímo ve středu města.

V jejích útrobách najdete umění z let 1848 až 1914. Přízemí patří dílům od poloviny do konce 19. století.

První patro předvádí dekorativní umění Art Nouveau a obrazy a sochy z období od druhé poloviny minulého století do počátků 20. století. V druhém patře je poutavá a vzácná sbírka obrazů impresionismu a neoimpresionismu.



JAK SE TAM DOSTAT:

Dojet metrem na stanici Solferino, která je na zelené trase číslo 12. Pak několik minut pěšky. Nebo vlak RER linky C.

VSTUPNÉ:

35 franků.

KDY JE OTEVŘENO:

V úterý až sobotu od 10.00 do 18.00, v neděli se otvírá o hodinu dřív. Poslední vstupenky dostanete v 17.30. Ve čtvrtek se otevřeno až do 21.45. Zavřeno je v pondělí.

INFORMACE:

Muzeum se nachází na adrese: rue de Lille 62. Telefon: 00331/45491111. Internet: www.musee-orsay.fr