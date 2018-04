Motýlí ráj uprostřed Vídně

Motýlí dům sídlí v centru Vídně v prostorách císařských zahrad Burggarten, asi 200 metrů od vídeňské Opery. Otevřen je do konce října od pondělí do pátku, vždy od 10 do 17 hodin, v sobotu a neděli až do 18,30 hodin. Od listopadu do března je Motýlí dům otevřen denně od 10 do 16 hodin. Vstupné stojí 5 EUR, snížené 30,50 EUR. Parkovat je možno u budovy Opery, v garážích v Kärtnerstrasse 51. Více informací získáte na tel.: 00 43 1 533 85 70

nebo na internetové adrese: www.schmetterlinghaus.at.