Mottaret/Méribel: srdce lyžování ve Francii

Je libo týden v apartmánu nebo rovnou koupíte byt?

Jeden byt v chaletu vás bude stát mezi 350 a 450 tisíci euro podle vzdálenosti od sjezdovek. Malý chalet o ploše 190 čtverečních metrů v některé z okolních propojených vesniček letos stojí necelých půl milionu euro. Větší chalet přímo v Méribelu u sjezdovek nepořídíte o mnoho levněji než za milion euro. Ubytování v pětilůžkových apartmánech v Mottaretu u sjezdovek stojí 500 až 700 euro na týden. "Vzdálenější jsou o deset až patnáct procent levnější," říká vedoucí české pobočky informační kanceláře Ski in France Jan Linhart. Zmiňovaná vzdálenost je ovšem velmi relativní, protože to znamená pět až deset minut chůze s lyžemi v náručí. Co by za to lyžaři v Krkonoších nebo třeba Beskydech dali… Lze se ovšem ubytovat nejen v jednoduchých apartmánech v Mottaretu, ale také v lepších a dražších chaletech v Méribelu. Nižší kvalitu reprezentují rezidence za tři tisíce korun na týden, které poskytují ke každému apartmánu jednu koupelnu a toaletu. Střední třída jsou chalety za šest tisíc korun, kde jsou sociální zařízení postavené ke každé ložničce a za osm tisíc korun lze najmout prostornější apartmán v chaletu, mnohdy se dvěma patry a v lidovém slohu. "Tuto zimu probíhají velké majetkové přesuny mezi jednotlivými společnostmi, které apartmány vlastní nebo spravují, ale velké změny cen se letos ani příští rok neočekávají," uvádí Jan Linhart Tuzemské cestovní kanceláře vozí do Méribelu turisty za 8 -10 tisíc korun na týden. V ceně je doprava autobusem, ubytování a permanentka. Pozor však na nejvyšší část Mottaretu, protože ta je přístupná jen autem nebo kolejovou lanovkou. Autobus se sem nedostane. Pokud stejně jako vloni před Vánocemi bude lanovka celý den porouchaná, nedostanete se sem od autobusu jinak než pěšky nebo na lyžích. ------------------------------------------------------------------------------------------ ANKETA

Jaké francouzské zimní středisko pokládáte za nejlepší?



Jan Dušek, redaktor časopisu Playboy, Praha:

Nejkrásnější týden, který jsem prožil na lyžích, byl ve Val Thorens. Středisko je vysoko a sjezdovky vedou doslova až do domu. Petr Tůma, kameraman a režisér, Luka pod Medníkem:

Viděl jsem toho mnoho a každé místo má své pro a proti. Pro mne má své kouzlo moderní středisko Flaine s dokonalými službami a krásnou okolní přírodou v podhůří Mont Blanku. Kateřina Klímová, manažerka cestovní kanceláře Talpa, Praha:

Jednoznačně Mottaret. Je obrovské a je v něm všechno. Pohodové sjezdovky stejně jako vysokohorské sjezdy. Navíc můžu lanovkami zajet do vedlejšího Courchevelu nebo Val Thorens. Jan Brudík, majitel potravinářského obchodu, Plzeň:

Historie, vysoké hory a terénní sjezdy řadí na první místo mezi legendární místa Chamonix. A já se tam cítím jako v ráji. Ivana Meduňová, účetní, Plzeň:

Nejsem na lyžích žádná mistryně světa, a proto byl pro mě největší zážitek jezdit po mírných a širokých sjezdovkách v La Plagne. Líbilo se mi i v Les Arcs, ale tam bylo na výběr sjezdovek mé obtížnosti přece jen méně. Dobrý bude z tohoto hlediska i Mottaret a Méribel, ale tam jsem měla při návštěvě málo sněhu a dole, kde je lehkých sjezdovek nejvíc, se už nedalo jezdit.