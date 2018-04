Mostar: nefalšovaný Orient kousek od Jadranu

Stari most – neboli Stara ćuprija Postaven r. 1566 stavitelem Hajrudinem, rozpětí oblouku 29,5 metru, výše 20 metrů. Klenba sestavena z 456 kamenných kvádrů. Roku 1993 zničen, znovu slavnostně otevřen 23.07. 2004, r. 2005 zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Málokdo však tuší, že Stari most tu má i svého dvojníka: nazývá se Kriva ćuprija a klene se nad říčkou Radoboljou na západním břehu Neretvy. Dokonce byl zbudován o pár let dříve a to v roce 1558. Objevit jeho neméně vznešený oblouk dá chvilku práce – nalézá se ukrytý ve změti uliček. Válečné události sice přežil, ale utrpěné šrámy z tohoto období se mu staly osudnými: 31.12. 1999 jej strhla povodeň.