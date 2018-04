Mostar - město zatopené slzami obětí a dojmy turistů

Původně tu žili Slované, po kterých se území “zmocnilo“ Chorvatsko a ve 12. století si Bosna zasloužila samostatnost. Turci si ji podrobili kolem roku 1462 a o dvacet let později připojili i Hercegovinu. Ovlivnili tak původní obyvatele svou islámskou kulturou, že řada z nich ji přijala za svou a tak i dnešní republiku (BiH) z padesáti procent obývají jejich potomci (zbytek jsou sousední Chorvaté, také v Mostaru, a Srbové).

Osmanská říše Turků tu pak nešetřila na honosných stavbách mešit i jiných památek. Jednou z těchto domén, o které se tak často mluví právě i v souvislosti s válečným konfliktem, je starý Turecký most z r. 1566. Dnes se však místo jeho pevné kamené stavby houpe nad Neretvou úzký, provazový můstek. Krásné staré domy v jeho okolí se už také nepodobají oné chloubě 15. století. A to všechno pro ideály některých z nás, kterým se dostalo moci, ale to už je současnost.

Současnost? To je Mostar? Proč?



Procházím ulicemi živého centra, z kaváren hraje hudba a kolem se národ baví. Stojím a rozhlížím se, očima brouzdám po chodníku, který opisují propadlé stopy od min a granátů. Přede mnou mešita, krásná… bez minaretu. Vracím se do života, lidé jsou úžasní, potom, co prožili jim jde smích od srdce.



Mostar znovunalézá své původní hodnoty. Po pár letech se to tu zase formuje do původní krásy. I přes pumové útoky ze srbských i chorvatských stran město vydrželo. Zas má co nabízet, od krásné přírody, podnebí po památky a úžasnou kulturu a navíc je tu něco, co daleko přesahuje všechno a co tu ani předtím nebylo... Je tu ten zvláštní duch, ta čistá, nabitá atmosféra.

A nebezpečí? Nikde není bezpečno tak, abych mohla doporučovat bezproblémovou jízdu, může vám prasknout guma na silnici v Mostaru nebo vás zastihne bouřka a způsobí vám problémy, ale z politického hlediska by se nemělo nic stát. Země už je přes pět let v relativním klidu pod dohledem jednotek OSN.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Mostar má asi 100 tisíc obyvatel, což je asi pětina obyvatel bosenského Sarajeva. Platí se tu tzv. konvertibilní markou, která je směnitelná za německou /v kurzu 1 KM = 1 DEM/, takže se slušnou hodnotou. Ceny tu jsou nižší než v Chorvatsku, ale zase jak co. Průmyslově bylo známé svým hutnictvím, potravinářstvím nebo textilnictvím, ale jak je na tom se svou výrobou dnes… I když se už v celé zemi průmysl znovu obnovuje, bude asi chvíli trvat než bude i toto město tam, kde bylo, ale kdo si počká, ten se dočká a kdo se sem podívá, může se přesvědčit sám…

A cesta?



Bez problémů by měli být všechny spoje do Dubrovníku a odtud pak do Neumu (hercegovské město na pobřeží Jadranu), autem je Neum blíž. Tady pak už není problém jedno až dvouhodinová cesta. Je třeba ale počítat s teplem, které tu v létě je a na cestu se vydat buď ráno nebo až opadnou polední teploty. Cesta vede horami, ale není méně zajímavá.

Vízum není přes léto třeba.