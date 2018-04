Moskvu opět střeží carská garda

14:50 , aktualizováno 14:50

Moskva křísí tradici carské éry - znovu formuje někdejší "družinniki", pořádkovou službu střežící ulice a dohlížející na to, aby se mládež chovala, jak se patří. Ti, kteří na veřejnosti sprostě klejí, nalévají se alkoholem nebo se rvou, riskují, že je zadrží muži či ženy v civilu s páskou na rukávě zdobenou městským znakem Moskvy a dopraví je na policejní stanici. "Družinniki", kdysi známí jako Dobrovolnické gardy, zformoval v roce 1881 car Alexandr III. Přetrvali až do sovětské éry, ačkoliv v 70. letech za Brežněvovy vlády se většina Rusů začleněná do jejich řad jenom přihlásila "do služby" na policejní stanici a pak se vrhla na nakupování nebo šla do kina.