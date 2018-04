Moskva - ráj žen lehkých mravů

Přímo před bytovým komplexem Český dům, v těsné blízkosti jedné z centrálních moskevských tepen, se pravidelně v noci srocuje skupina aut napěchovaná děvčaty. Jedna z nich zpravidla postává na chodníku u hlavní silnice, kde mávnutím ruky zastavuje auta. V okamžiku, kdy zájemce polapí, seřadí se ve vedlejší ulici před moskevskou kanceláří ČSA kolem dvaceti děvčat. Motorizovaný klient si pak mnohdy společnici vybírá, aniž vystoupí z auta. Posvítí na pestrý řetěz dívek světly ze svého vozidla, zaplatí, naloží a odjede.



Policisté o obchodu s prostitutkami zjevně dobře vědí a objevují se tam stejně pravidelně jako klienti. Někdy si odvezou jedno nebo několik děvčat, někdy si dají zaplatit. Policie přiznává, že podobných stanovišť je v Moskvě kolem tří set. Většinou jsou na ulici takto nabízeny dívky z Ukrajiny, Moldavska, Běloruska nebo z ruské provincie. Několik měsíců musejí pracovat zdarma, ačkoli jejich služby přijdou klienta zhruba na sto dolarů. Těm, které chtějí v Moskvě udělat "kariéru", však mnohdy nezbývá, než otrocky sloužit pasákům.



Hned po příjezdu do metropole jsou jim odebrány doklady. Dívky jsou mnohdy bity a násilně nuceny k braní drog. Bojí se prý především mužů pocházejících z Kavkazu a policistů. Jak samy přiznávají, právě tito klienti jsou nejvíce zvrhlí a sadističtí. Ačkoli jsou ženy pravidelně vystavovány násilí, prakticky nikdy si nestěžují policii. Všeobecně totiž mají za to, že strážci zákona je zneužijí a případně ještě oberou o peníze.



Týdeník Argumenty i fakty tvrdí, že policisté "kontrolují" každé místo, kde prostitutky pracují. Za to, že dívky nechají nerušeně pracovat, berou od 1000 rublů (asi 35 dolarů) do sta dolarů. Podle zákona lze prostitutku potrestat nanejvýš pokutou

od sta do 200 rublů, pokud jí ovšem bude dokázáno, že se na veřejnosti chovala nemravně.



Prostitutky, jež pracují na centrální Tverské ulici, kde se již léta nerušeně nabízejí intimní služby, zdaleka nevypadají utrápeně. Většinou stojí ve skupinkách, pokuřují, klábosí a jakmile jim "služba" sežene klienta, odjíždějí. Často si nerušeně povídají s policisty, kteří bez obav inkasují "pokuty".



Již několik let jsou přitom ve dne i v noci stálým pracovním místem lehkých děv výpadovky. Leningradský prospekt, který vede na letiště Šeremeťjevo, ale i další silnice jsou lemovány za každého ročního období dívkami v krátkých sukních. Ty údajně někdy pracují i samostatně, bez pasáků a jsou nejčastěji oběťmi

násilí.



Týdeník Argumenty i fakty tvrdí, že v centru Moskvy pracují jen "elitní" prostitutky, které se později vypracují na modelky, tanečnice nebo i herečky. Stojí od 300 do 1500 dolarů za noc a jejich zákazníky jsou podnikatelé, příslušníci kriminálních

skupin nebo policisté. V Moskvě je kolem stovky firem, které poskytují své služby prostřednictvím internetu nebo inzerátů v tisku. V módě je také "baňa", neboli zábava s prostitutkami v parní lázni. Na podobné záliby doplatili někteří ruští vysocí

úředníci, včetně jednoho ministra a prokurátora, kteří v tomto zařízení byli točeni skrytou kamerou.



Prostituce se v Rusku rozmohla po rozpadu bývalého SSSR. Experti přiznávají, že snaha o zakazování této činnosti pouze napomáhá korupci mezi policisty a státními úředníky.