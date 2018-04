Moskva na nás zapomíná, stěžují si obyvatelé Sibiře

10:57 , aktualizováno 10:57

Sibiř má snad nejhorší za sebou - rozbouřené vody řeky Leny poněkud ustoupily a úřady doufají, že s trochou štěstí se nyní vše postupně zklidní. Další záplavové vlny navzdory obavám dvousettisícový Jakutsk nezasáhly a hladina mírně klesla. Přírodní katastrofa ovšem tamním lidem připomněla deset let starý problém: že po rozpadu SSSR se obrovské plochy divočiny staly pozapomenutou zónou, v níž není snadné čelit pohromám přírodním i společenským. Nejsilnější záplavy za sto let poničily šest desítek vesnic a jedno město jen pár měsíců poté, co oblast zasáhla nejtvrdší zima za mnoho desetiletí.