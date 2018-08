VIDEO: Mořského koníka ničí v Řecku nadměrný rybolov, chrání ho potápěči

Vasilis Mentogiannis narazil na bohatou kolonii mořských koníků (Hippocampus hippocampus) při potápění na severovýchodě Řecka v roce 2007. Jejich počet byl na tomto místě ve zhruba devítimetrové hloubce opravdu neobvyklý.

Mentogiannis byl zkušený potápěč a prozkoumal téměř celé řecké pobřeží, ale na větší počet mořských koníků koncentrovaných na jednom místě tehdy narazil poprvé. „Podle mě to bylo pozoruhodné. Ptal jsem se sám sebe, o co tady asi jde,“ říká Mentogiannis. Rozhodl se proto zformovat skupinu potápěčů, kteří by místní kolonii ochránili a prováděli její podrobnější výzkum.

Počet koníků v zálivu u městečka Stratoni překvapil i vědce zabývající se podmořským životem. Podle nich nemají koníci v této oblasti příliš vhodné podmínky k životu. Ať už kvůli nadměrnému rybolovu v celém Středozemním moři, nebo kvůli plochému mořském dnu bez možnosti úkrytu před nepřáteli.

Situace se navíc zhoršila po záplavách v roce 2010, kdy sedimenty z pobřeží poničily dno ještě výrazněji. Mentogiannis se poradil se specialisty na podmořský život a společně s kolegy potápěči vytvořil pro koníky v zálivu speciální útočiště.

Labyrint vytvořený s pomocí lan, pletiva a umělých rostlin nakonec pomohl počet koníků ve zdejší oblasti dokonce ještě navýšit. Situaci pomáhá také dostatek planktonu, a tedy i vhodné potravy. „Jedna kolonie zůstává stále na stejném místě, ale z okolních míst už koníci dávno zmizeli. Jen na tomto místě se jim daří. Jsou tu jako poslední mohykáni,“ říká vědec Costas Dounas.

Mentogiannis teď plánuje zahájit oficiální kampaň na úřední ochranu tohoto unikátního místa. Místo totiž stále není prohlášené za rezervaci a koníky tak ohrožují jak místní rybáři, tak potápěči. Na zimu už proto naplánoval velké setkání vědců a akademiků, kteří zde budou provádět detailnější výzkum.

„Rozhodně se musí něco udělat pro jejich ochranu, to je jasné. Mluvíme o velmi malé oblasti, tak by podle mě stačilo jen udržet rybářské lodě daleko. To by se, myslím, mohlo podařit,“ říká Mentogiannis.