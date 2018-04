Mořské dno Antarktidy je plné odpadků

Na některých místech poblíž novozélandské a americké základny převyšuje počet pivních plechovek mořské houby. Do zálivu McMurdo navíc podle zmíněné zprávy vytékají denně tisíce litrů nezpracovaných kanalizačních splašků z americké stanice

McMurdo a novozélandské základny Scott, kde během antarktického léta pracují stovky výzkumníků a dalšího personálu.



Podle vedoucí projektu Emmy Waterhouseové bude nejlepším řešením ve stávající situaci zanechat odpad na mořském dně; ten by měl být postupně zakryt mořskou faunou a usazeninami. Případný pokus o odstranění odpadu by uvolnil do zálivu McMurdo ještě více znečišťujících látek. Příští rok by měla být rovněž instalována zařízení na zpracování výkalů na americké a novozélandské základně, jejichž

uvedení do provozu se očekává zhruba počátkem roku 2003.



Zmíněná zpráva je zatím první podobnou studií o znečištění životního prostředí Antarktidy. Oblast, kterou se studie zabývá, zahrnuje činné sopky, trvale zmrzlou půdu nepokrytou ledem a více než 4000 kilometrů mořského pobřeží. V oblasti se rovněž rozmnožuje přes deset miliónů mořských ptáků.