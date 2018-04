Chorvatský Boyard: pevnost sv. Mikuláše u Šibeniku je na seznamu UNESCO

Impozantní mořská pevnost stojí osamoceně na ostrůvku Ljuljevac přímo u vjezdu do průlivu sv. Antonína z mořské strany. Stavba z doby Benátské republiky měla od poloviny 16. století za úkol chránit šibenický přístav před tureckým útokem z moře.

Paradoxně poté, co byla v roce 1553 dostavěna, akutní nebezpečí osmanské invaze pominulo. A tak se tu vlastně ani nikdy nebojovalo.

Obranná mořská tvrz byla postavena v úzké spolupráci s Benátskou republikou a podle plánů významného benátského stavitele vojenských objektů Giana Girolama Sanmicheliho.

Na východním Jadranu, zejména díky trojúhelníkovému půdorysu, je to jediná pevnost tohoto druhu. Na italském pobřeží jich je jen několik a v chorvatském vnitrozemí pouze jedna ve městě Sisak.

Nyní byla v rámci projektu „Benátské obranné stavby 15. až 17. století“ zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Zatímco dříve byla přístupná i z pevniny, díky velkým úpravám z posledních let dostává původní podobu, takže je dnes zcela obklíčena mořem a přístupná jen lodí. Lávka pro pěší bude postavena po dokončení stále probíhající rekonstrukce.

Pevnost umožňovala nejen dobrou kontrolu námořních tras v oblasti, ale také chránila přístup do vnitrozemí. V relativně úzkém průlivu s. Antonína bylo možné natáhnout mezi oběma břehy řetězy a znemožnit tak nepřátelským lodím vplutí do šibenického přístavu a dál do Skradinského zálivu.

Dnes po částečné rekonstrukci je možné prohlédnout si (na vlastní nebezpečí) i vnitřek pevnosti, která je plná obřích klenutých místností, chodeb a výklenků. Ze střechy jsou pak krásné výhledy na celou šibenickou oblast včetně ostrovů Prvič a Zlarin.