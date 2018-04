Moře vydalo potopený poklad

Okolí Mombasy je oblast s bohatou historií. O původních zdejších obyvatelích zvaných Svahilové podle arabského slova "sahel", neboli pobřeží, se ví, že čile obchodovali například s Araby. V roce 1498 zde přistáli portugalští mořeplavci na cestě do Indie a založili si tu největší východoafrickou základnu. Roku 1593 pak Portugalci vybudovali na útesu nad mombaským přístavem pevnost Fort Jesus. Roku 1696 začal pevnost úspěšně dobývat ománský sultán a Portugalci v bitvě s ním přišli o čtyři lodě, z nichž jednu potápěči objevili.

Archeologové říkají, že se nechystají fregatu ukrytou pod patnáctimetrovou horou písku vyzdvihnout. "Archeologie je svou podstatou destruktivní věda. My destruktivní být nechceme," říká jeden ze zastánců nového, takzvaně "zeleného" trendu v archeologii. "Vyzdvižení lodi by stálo milióny dolarů a další milióny by stála její konzervace. Pokud ji necháme pod vodou a omezíme tak přístup kyslíku, vydrží nám déle."

Dvaadvacet potápěčů a archeologů z Ulsteru ve spolupráci s Keňským národním muzeem strávilo zkoumáním vod v okolí města Mombasy deset dní. Při výzkumu se nezaměřovali pouze na lodě, ale analyzovali celé dno při pobřeží, aby mohli dosavadní znalosti historie pevniny doplnit o nové informace.