Moře, k němuž vyrazí milion Čechů ročně

Rovinj by mohl být vývěsním štítem chorvatského Jadranu. Křivolaké uličky se ze všech stran poloostrova šplhají k jediné dominantě - katedrále svaté Eufemie.

Pověst praví, že kdo se palcem dotkne sochy Grgura Ninského, bude mít štěstí a jistě se do dalmatské metropole vrátí. Sochu vytvořil světoznámý sochař Ivan Meštrovič v roce 1957.

Moderní přístav lodí a jachet, písčité pláže - to jsou dvě největší lákadla Punatu. Staré měšťanské domy s venkovními schody a terasami pocházejí z 18. století.

MAJÁKY. Žádné davy turistů. Žádný křik diskoték. Jen ticho, slunce a šumící moře přímo u nohou. Na dny a noci strávené na majáku uprostřed nekonečného křišťálového živlu se nedá zapomenout. Před pěti lety se v Chorvatsku pro turistické účely začalo s obnovou některých ze čtyřiceti osmi majáků, které lemují pobřeží. Také sto padesát let starý "Sveti Ivan na pučini", vzdálený jen tři a půl kilometru od západoistrijského města Rovinj, dostal novou šanci.

PLITVICE. Osm národních parků a nespočet rezervací je dostatečným důkazem, že chorvatská příroda je nejen rozmanitá, ale i vzácně zachovalá. Plitvice jsou v tomto směru nejvýznamnější oblastí. Šestnácti jezerům, která byla v roce 1979 zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO, může jen obtížně něco konkurovat. Zvláště za jasného slunečného počasí je jejich tyrkysově zelená barva oslňující. Dřevěné chodníčky, vedoucí uprostřed jezer, umožňují dotknout se až neskutečného kouzla zdejší přírody. Plitvice však žádají čas a pochopení, půl dne se zájezdem nestačí.

AMFITEÁTR V PULE. I ti, kdo nemají zrovna v oblibě chození po památkách, by neměli minout chorvatské "Koloseum". Uprostřed správního centra Istrie, v Pule, která je sama o sobě jedním obrovským historickým monumentem, se tyčí římský amfiteátr. Dvaatřicet metrů vysokou, elipsovitou stavbu z počátku našeho věku málem zahubila hamižnost Benátčanů, kteří si pro budování svého města odváželi zdejší kamenné kvádry. Ačkoli se na památce značně podepisují výfukové zplodiny z všudypřítomných automobilů, stále je to opravdová krása.

BAŠČANSKA PLOČA. Kilometr před městečkem Baška v Jurandvoru stojí jeden z nejdůležitějších chorvatských kostelů - Svatá Lucie. Je sice miniaturní velikostí, ale obrovský významem. V tomto objektu byla nalezena takzvaná Baščanská deska, nejstarší písemná památka chorvatského jazyka. Devět století starý nápis je vytesán do kamene hlaholicí, kterou přinesli věrozvěstové Cyril a Metoděj také na Velkou Moravu. V současnosti je v kostele uložena její kopie.

Do opevněného města vedou pouze dva hlavní přístupy, dvě brány- Pilská brána (Vrata od Pila) a Pločská brána (Vrata od Ploča).

OSTROVY VELKÉHO TICHA. Kdo má rád klidnou dovolenou, měl by zamířit na Pakleni.

Peristyl je křižovatkou dvou hlavních tepen paláce: ulic cardo a decumanus. Odtud prý vedla cesta do komnat imperátora.

Zlatni rat je považovaný za nejkrásnější pláž v Chorvatsku. Je 800 metrů dlouhá a příkře se svažuje do moře.

DRAČÍ JESKYNĚ. V Murvici, malé vesnici několik kilometrů za Bolem, můžete nahlédnout pod pokličku místního tajemství a vydat se nahoru do hor k Dračí jeskyni, kde nedaleko kláštera sídlil poustevník a zůstalo zde mnoho tajemných skalních reliéfů.

Naturistický kemp Koversada v Chorvatsku: nechce-li se vám na ostrůvek Koversada plavat, lze využít úzký most.

Příjezd do přístavu Mali Lošinj, hlavního města ostrova Lošinj, které je paradoxě větší než sousední Veli (Velký) Lošinj