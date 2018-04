Beránka božího nahradil tuleň. Po stopách moravských misionářů v Grónsku

Výstava provede Grónskem V pražském Zemědělském muzeu je až do 4. dubna možné navštívit výstavu etnografů a novinářů Aleny a Jaroslava Klempířových, kteří mají každou sobotu od 14:30 komentované prohlídky. Uvidíte model pravého drnového domku, téměř zemljanky, ve které bydleli po příchodu misionáři z Moravy, výstava vás provede grónskou historií, krajinou i kuchyní. Muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, vstupné je 110 korun, děti do 18 a senioři nad 70 let zdarma. 24. února je zde dětský polární den.