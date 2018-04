Moravským krasem v sedle kola

Hodně času nám zabere prohlídka jednotlivých lokalit. Ideálním nástupním místem je Skalní Mlýn, kde je velké parkoviště, informační středisko, jezdí odtud "ekovláček" k Punkevním jeskyním, lze se tu dobře najíst i ubytovat.

Pokud chcete navštívit Punkevní jeskyně, doporučujeme, zvláště v hlavní sezoně, nejprve si zajistit vstupenky na určitou hodinu (zájem je značný) a pak si podle okolností výlet naplánovat - je to lepší než čekat dlouho na možnou prohlídku.

Venclovského stojka

Od Skalního Mlýna vyjedeme po silnici Suchým žlebem (motorová vozidla tu mají zákaz vjezdu) ke Kateřinské jeskyni. Díky mimořádné krápníkové výzdobě (známý Bambusový lesík) ji mnozí obdivovatelé považují za vůbec nejkrásnější jeskyni u nás.





Trasa výletu vede po fialové. Kliknutím mapku zvětšíte. Zdroj: MF DNES, repro SHOCART

U silnice zahlédneme skalní Čertův most a další zajímavé útvary, až dorazíme na rozcestí - vlevo můžeme odbočit k Macoše a pak se vrátit stejnou cestou. Macocha je naše nejznámější propast, je hluboká 138,5 m. Do jícnu propasti se můžeme podívat ze dvou vyhlídkových můstků.

K Macoše se váže spousta pověstí - ta nejznámější vypráví o zlé maceše, která se pokusila nevlastní děti shodit do propasti. Rozlícení vesničané pak sami maceše uchystali krutý osud. Je však pravda, že skokem do hloubky tady řešilo problémy už pár desítek lidí.

Horní můstek byl také svědkem šílené sázky - náš první přemožitel Lamanšského průlivu František Venclovský tady na zábradlí nad okrajem propasti předvedl parádní stojku!



Jeskyně z doby kamenné

Vracíme se na rozcestí v Suchém žlebu a pokračujeme k Ostrovu u Macochy. Ještě před obcí vpravo u silnice je vstup do jeskyně Balcarky - podzemní prostory vynikají nádhernou výzdobou, před dávnými lety tu pobýval člověk starší doby kamenné. Na okraji obce je i koupaliště.

Z Ostrova pokračujeme po silnici do Holštejna. Z obce vede červená turistická značka lučinatým údolím pohodlnou cestou k nápadné vápencové skále - na ní jsou zbytky hradu Holštejn ze 13. století.

Stejnou cestou se pak vrátíme do obce, po silnici vlevo zdoláme mírné návrší a sjíždíme přes Šošůvku do Sloupu - ke Sloupsko-šošůvským jeskyním. Návštěvníci obdivují především hluboké propasti a nádhernou krápníkovou výzdobu. Část podzemních prostor se využívá k léčbě dětí. Od jeskyní pokračujeme po silnici na rozcestí - hlavní komunikace uhýbá vlevo do kopce, přímo mají motorová vozidla vjezd zakázán.

MŮŽE SE HODIT



* Otevírací doby, vstupné a další zajímavosti o všech jeskyních v Moravském krasu: www.cavemk.cz * Turistický průvodce: sv. 11 (barevný, s mapovou přílohou) Brno a okolí Brna. Součástí průvodce jsou tři vstupenky jako překvapení * Turistická mapa: cyklomapa č. 144 Okolí Brna, Moravský kras

Tudy však vede naše cesta nádherným hlubokým Pustým žlebem. Pohodlná silnička nás přivede do míst, kde do údolí schází naučná stezka Macocha, a dál ke vstupu do Punkevních jeskyní. Nádherná krápníková výzdoba a plavba po řece Punkvě, cesta ke dnu propasti Macocha, to všechno je tak atraktivní, že Punkevní jeskyně jsou tradičně nejnavštěvovanějšími podzemními prostorami u nás.

U vstupu je možnost občerstvení. Před několika lety navíc byla vybudována lanovka k Macoše - tím jsou propojeny dva nejvyhledávanější cíle Moravského krasu.

Od vstupu do jeskyní pak pokračujeme Pustým žlebem, nespěcháme, nezapomeneme na informační tabule jednotlivých zastavení naučné stezky - zajímavostí tu je opravdu dost. Pohodlně se tak vracíme ke Skalnímu Mlýnu.