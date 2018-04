Unikátní Amatérská jeskyně se v listopadu zpřístupní veřejnosti

Amatérskou jeskyni zpřístupňují ochranáři jen při mimořádných příležitostech, naposledy tomu bylo před dvěma lety. Zpřístupněná část je dlouhá asi 500 metrů a říká se jí Ministerská trasa. Jde o úsek, který si v minulosti prohlédlo několik ministrů životního prostředí, takže odtud ten netradiční název.

Prohlídka těchto podzemních prostor je zcela odlišná od prohlídky ostatních pěti podzemních prostor v Moravském krasu přístupných veřejnosti. V úseku nejsou žádné upravené chodníčky, zábradlí, ani schodiště a na několika místech je třeba přebrodit potok. Návštěvníci se neobejdou bez helmy, svítilny a vhodného oděvu.

Komentovaná prohlídka Amatérské jeskyně v Moravském Krasu.

„Nabídnutá trasa je dostačující k tomu, aby si návštěvník udělal obrázek o Amatérské jeskyni. K vidění je bohatá krápníková výzdoba a rozměrný Absolonův dóm, což jsou prostory veliké asi jako koncertní sál,“ říká Antonín Tůma z vedení správy CHKO Moravský kras.

Bouřka, která způsobila tragédii Rozsáhlý podzemní systém nazvaný Amatérská jeskyně se podařilo speleologům popsat před 40 lety. Je známý nejen spletitostí chodeb, ale i tím, že se v něm stala největší tragédie v historii moravské speleologie. Zahynuli v něm 29. srpna 1970 speleologové Milan Šlechta a Marko Zahradníček. Krasem se tehdy přehnala bouřka, která zvedla spodní vody. Oba muži utonuli.

Prohlídky se uskuteční o víkendech 12. - 13. listopadu a 26. - 27. listopadu. V každém dni projde jeskyní 15 skupin, přičemž každá může mít nejvýše deset lidí.

Amatérská jeskyně je nejrozsáhlejší jeskyní v České republice, ale její objevování se neobešlo bez komplikací. „Profesor Absolon znal Macochu, ponor ve Sloupě a ponor Bílé vody u Holštejna. A bylo mu jasné, že když voda odtud teče, musí se někde objevit. A objevuje se v Macoše, což prokázalo barvení. Ale za celý život se Absolonovi nepodařilo dovnitř dostat,“ vysvětloval s nadšením Bohuslav Koutecký u vstupu do Amatérské jeskyně poblíž Macochy v roce 2011, kdy se při příležitosti 55. oslav vyhlášení chráněné oblasti do jeskyně dostala také kamera iDNES.cz.

„Absolon hledal tuto jeskyni celý život. Povedlo se to až nám v roce 1965, když jsme se prokopali shora do jeskyně 13C. Ale pak nám objevy zakázali akademici a my sem nesměli po dvacet let,“ vysvětluje Koutecký.

Umělý vstup do jeskyně, asi 70metrovou štolu, vyrazili v roce 1973. „Byla součástí takzvané Ministerské trasy. To proto, že sem vodili různé potentáty. Přesto ale nese jeskyně název po nás, amatérech,“ doplňuje Koutecký.

Dloudobé zpřístupnění Amatérské jeskyně veřejnosti se zatím neplánuje. Jeskyně není zcela probádaná a navíc v ní žijí nesmírně cenné živočišné druhy.

V Moravském krasu je více než 1 100 jeskyní, ale trvale zpřístupněno je pouze pět z nich. Nejslavnější jsou Punkevní jeskyně spojené s propastí Macocha. Ročně si je prohlédne 200 tisíc turistů z celého světa. Atrakcí Punkevních jeskyní je plavba po podzemní řece.