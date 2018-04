Moravskoslezský kraj

Festival kouzelníkůNejlepší kouzelníci z celé země se sjedou do Opavy na čtvrtý ročník akce Kofola Magic Coctail. Na galavečeru, který se koná v pátek večer v sále opavského OK Ostroj, se představí několik mistrů republiky spolu s pozvanými hosty. Kouzelnická vystoupení doplní exhibice tanečních skupin. Do Opavy se podle pořadatelů přehlídka přesunula zHradce nad Moravicí kvůli lepšímu zázemí. V Hradci však iluzionisté vystoupí také - v sobotu se zde koná představení pro děti. (lel)