Moravské sklípky lákají kuriozitami

Tradiční vinařské rody zde však téměř bez výjimky patřily k sudetským Němcům, a proto byly po válce odsunuty. Sklepům, které budovaly staletí, začaly zlé časy. Stačilo podezření, že se dá přes ně podzemím dostat do Rakouska, a ortel byl zpečetěn.

Vojáci vyhazovali do vzduchu lisovny a klenby sklepů bortily tanky. "Tady máte zahrabaných sklípků bůhvíkolik - jen si je najít!" ukazuje Jaroslav Mikulenčák na poli u Oleksoviček. Podobných míst jsou kolem hranic desítky.

Ani přeživším sklepům se nedařilo dobře. Po odsunutých Němcích se do pohraničí nahrnuly lecjaké živly. K vínu měly jediný vztah: vypít, nebo prodat. Nač zachraňovat staré vyřezávané sudy či zdobené sklepy? "Taky šlo o to, že co nevezmu já, ukradne druhý," vysvětluje volyňský Čech Nikolaj, který zde žije už půl století.

Po roce 1989 se kultura pěstování a pití vína začala zásluhou nadšenců na jižní Moravu vracet. "Chceme lidi učit vychutnat víno, oceňovat jeho různé vlastnosti - ne jen sladkost a sílu, jak tomu dosud bývalo," říká ředitel firmy Znovín ing. Pavel Vajčner. "Tady je požehnaný vinařský kraj. Velmi pravděpodobně tu první vinice založili už římští legionáři!"

Prokazatelně se vinná réva na Znojemsku pěstuje od raného středověku. Zdejší vína byla oblíbená na dvorech Přemyslovců i Habsburků. Také dnes se ostatně pijí na Pražském hradě.

Pro milovníky ušlechtilého moku - nikoli pro pijáky - připravil Znovín u nás jediný turistický program svého druhu. Cestu za vůní vína můžeme začít návštěvou světového unikátu: Malovaného sklepa v Šatově. Jeho pískovcové stěny pokrývají desítky naivních maleb - mořskými pannami počínaje přes historické výjevy až po oslavu dvouletky. Autorem maleb je jednoruký válečný invalida, který zde dvacet let trávil prací každou neděli a svítil si při tom jen svíčkou na klobouku!

Pokud neprší, stojí pak za to vyšlápnout si na vinici Šobes. Je nejen nejstarší na Moravě, ale také romanticky položená v meandru řeky Dyje uprostřed Národního parku Podyjí.

Ze Šobesu lze pohodlně dojít na oběd do Moravského sklípku v Šatově. Jeho podzemí ukrývá i uzamykatelné boxy, v nichž je možné založit si vlastní archiv vín. Toho už využila řada slavných i bohatých labužníků (jejich jména Znovín nesděluje).

V Příměticích u Znojma je další zastávka "vinařské stezky". Zdejší Křížový sklep je největším historickým sklepem na světě! Postavili ho před 250 lety jezuité. Dnes slouží hlavně bílým vínům, která se odsud vyvážejí i do Anglie, USA a Kanady.

"Červená vína máme ve sklepě v Jaroslavicích," říká ředitel Vajčner. "Tam je také nejstarší archiv vín v Čechách - raritou je třeba portugal z roku 1945. Můžeme ovšem nabídnout i u nás ojedinělá vína tokajského typu, pozdní sběry a takzvaná ledová vína."



CO, JAK A ZA KOLIK: vinařské pobyty na míru (vstupy do sklepů, ubytování, ale i výlety na koních apod.) mohou jednotlivci i skupiny objednávat u pracovnice Znovínu Radky Chaloupecké (tel.0602788302). Vstup do Malovaného sklepa stojí pro dospělého 25 korun (v ceně je vzorek vína), pro děti je zdarma. V restauraci Moravského sklípku se rozlévá pouze müller, veltlín a vavřinecké. Sedmička vína stojí asi 65 korun, u archivů 120-140 korun, ledové víno (vyráběné ze zmrzlých hroznů) přijde na 500 korun za třetinku.

