Moravské muzeum prodloužilo výstavu o Sibiři

Výstavu, která nabízí pohled do života lidí na Sibiři, si budou moci zájemci prohlédnout až do 13. října. Původně měla expozice skončit 1. září, ale nakonec organizátoři usoudili, že by byla škoda ukončit ji těsně před zahájením školního roku. Výstava Lidé Sibiře, kterou mohou zájemci navštívit v Mramorových sálech Biskupského dvora, zahrnuje dvě menší expozice věnované stejné oblasti.