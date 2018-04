Monument Valley: lesk i bída indiánské země

Může se hodit Kolik stojí vstupné Monument Valley - základní vstupné 5 dolarů za osobu, děti do 9 let zdarma. Příplatek za túry s průvodcem okolo 55 dolarů na osobu. Do Mesa Verde se platí 10 až 15 dolarů (podle sezony) za vozidlo, vstupenka je platná sedm dnů. Příplatek za túru s průvodcem do paláců - 3 dolary na osobu. Four Corners - vstupné 3 dolary na osobu. Kde přenocovat Přímo na navajských územích počítejte s mnohem menší infrastrukturou. Minimální dostupnost kempů (Monument Valley 10 dolarů za osobu a noc), minimum motelů, které jsou drahé a navíc je velmi prozíravé je v sezoně rezervovat předem. Pokoj pro dvě osoby v přijatelné kvalitě pořídíte u Monument Valley (Mexican Hat) v sezoně přibližně za 90 dolarů. Na co nezapomenout Chcete-li si opravdu užít indiánské historie, nespěchejte. Některé památníky, jako například Chaco Canyon v severním Novém Mexiku, jsou velmi obtížně přístupné, obvykle jen s vozy off-road. Prohlídky vám zaberou minimálně půl dne. Zjistěte si dopředu otvírací doby. Co všechno vidět z přírody Mezi navajské kmenové parky patří několik nádherných míst. Určitě nevynechejte Lake Powell s přírodním divem Antelope Canyon a Rainbow Bridge. Co všechno vidět ze života indiánů Pokud chcete nahlédnout do indiánské minulosti, zastavte se na rozvalinách Bandelieru a Chaco Canyonu v Novém Mexiku, úchvatné Mesa Verde v Coloradu, v oblasti Walnut Canyon v Arizoně či se vydejte do těžko přístupných osad na stolových horách (Ácoma Pueblo - Nebeské město) a nádherných puebel (Taos) v Novém Mexiku. Dobrý tip Připravte se na to, že indiáni nerespektují v USA obecně platný klientský přístup s ochotou ukázat z divů přírody maximum. To znamená, že zaplatíte víc, než je příjemné, pokud se chcete podívat intenzivněji a více, než jen na krátkou ochutnávku. Užitečné adresy www.navajonationparks.org

www.nps.gov

www.arizonaguide.com

www.newmexico.org