Montmartre najdete v sobotu v Lysé

Montmartre v Lysé

Akce začíná v sobotu 14. června ve 13 hodin v Žižkově uličce. Budou tady rozmístěny obrazy a grafiky vystavujících umělců, otevřou se stánky s rukodělnou tvorbou a občerstvením a nebude chybět ani osvěžení v čajovně. Na své si přijdou i děti, které budou mít k dispozici plochy pro kreslení a malování.

Návštěvníci se mohou těšit také na vystoupení místního divadla AHA!, které představí svoje dětské divadelní představení Malované písničky. V uličce zazní i dobové šansony, folk, klasická hudba i jazz.

Celý den vyvrcholí vernisáží obrazů v horním patře restaurantu Gurmán, kde se od 20 hodin uskuteční závěrečný koncert. Na něm vystoupí například Vratislav Brabenec s bývalými členy kapely Plastic People Of the Universe.

Součástí letošního ročníku bude i sbírka na podporu projektu České televize a Nadace Rozvoje Občanské Společnosti - Pomozte dětem.

'Paříž' v Lysé

Pařížský Montmartre i lyské podzámčí mají společné i to, že se tam usídlili výtvarníci. V Žižkově ulici žije několik umělců, kteří se rozhodli, že krásy zdejší lokality využijí, a instalují svá díla přímo v plenéru.

K výtvarníkům se časem přidaly i spolky divadelní či hudební. Loni už uličku lemovaly nejen obrazy, ale i krámky hrnčířů a řezbářů či stánky a medovinou a domácím pečivem.

"Letošní Lyský Montmartre by rád navázal nejen na bohémskou tradici svého pařížského jmenovce, ale i na kulturnost našeho města, která dřímá právě v podzámčí," řekl za organizátory Pavel Plaček. "Dílem náhody je fakt, že to bude v poslední den našeho referenda o vstupu do Evropské unie, kdy se právě Paříž a Lysá nad Labem symbolicky propojí," uvedl Plaček.

Osvěžení ve Lhotě

Cestou do Lysé se můžete vykoupat v oblíbené pískovně Lhota poblíž Staré Boleslavi (je zde i nudistická pláž). V provozu je každý den od 7 do 19 hodin, vstupné stojí 20 Kč, parkovné 50 Kč.