Montmartre dýchá svobodou, uměním a vínem

Malý kopeček vypínající se nad jinak rovinatou Paříží zaujme zrak již z dálky - díky siluetě bělostného chrámu Sacré Coeur, ovšem tato půvabná stavba není zdaleka tím jediným důvodem, proč se lidé na Montmartre štrachají. Vždyť kam člověk v jeho úzkých uličkách šlápne, zakopává o dějiny světové kultury. Právě tady se rodily nové umělecké směry, kubismus či dadaismus, právě ve zdejších tichých domech tvořil Picasso a psal Apollinaire.

Pravdou však je, že Sacré Coeur je pro většinu návštěvníků Montmartru zastávkou číslo jedna. Vždyť silueta baziliky Nejsvětějšího srdce Ježíšova se stala neodmyslitelnou součástí Paříže. V hlavní kupoli o výšce 80 metrů najdete unikátní byzantskou mozaiku Krista od Luka Oliviera Mersona, která dominuje klenutému oltářnímu prostoru a představuje jeden z hlavních skvostů baziliky.

Vzadu za chrámem začíná půvabná procházka úzkými uličkami Montmartru. Až jimi budete procházet, jistě si všimnete i nápisů "Espace Montmartre Salvador Dali". Ty vás zavedou přímo do srdce Montmartru, kde je stálá výstava několika set prací tohoto extravagantního malíře a sochaře. Tmavý interiér a bodové osvětlení v rozsáhlých sklepních prostorách podtrhuje duch surrealistických děl jednoho z géniů 20. století. A máte-li dost (ale opravdu dost) peněz nazbyt, můžete si koupit i některý z vystavených originálů.

Odtud po známých schodech sejdete opět dolů pod kopec a dostanete se na Boulevard de Clichy. Nenechte se však mýlit jeho vcelku poklidnou atmosférou. Právě tady se soustřeďuje největší koncentrace nočních podniků v Paříži včetně proslulého kabaretu Moulin Rouge.



JAK SE TAM DOSTAT:

Nejlépe metrem číslo 2 nebo 12 na stanici Pigalle. Vystoupíte na Boulevard de Clichy a po několika minutách chůze zahnete doleva nahoru do kopce a ponoříte se do úzkých uliček Montmartru. Bílou kopuli kostela Sacré Coeur nemůžete přehlédnout. Komu vadí prudké stoupání, může se k úpatí chrámu svézt lanovkou od konce Rue Foyatier. Na lanovku platí jízdenky pařížského metra.



VSTUPNÉ:

Vstup do chrámu je samozřejmě zdarma. Pokud se chcete podívat do krypty pod kostelem nebo na vrchol kupole, budete muset sáhnout do peněženky - v obou případech pro patnáct franků. Pokladna je z levé strany stavby a vedou k ní ukazatele. Vstupné na stálou výstavu prací Salvadora Dalího je 35 franků.