Monte Toro - srdce ostrova Menorca

Poutní Monte Toro

Nejvyšším vrcholem ostrova, jakýmsi jeho srdcem, je hora Monte Toro (358 m), která je zároveň i poutním místem. Dá se na ni vyjet pohodlně autem, sportovněji založení turisté sem mohou vyšplhat po úzké, avšak nepříliš náročné stezce.

O názvu hory vedou spory dvě skupiny lingvistů, z nichž každá o té druhé tvrdí, že je absolutně nepravdivá. Původy názvu Monte Toro jsou si foneticky tak blízké, že se ve skutečnosti zřejmě jedná o spojení obou hypotéz.

První předpokládá, že název pochází z původního místního názvu "tor" (z katalánského tura = hora).

Druhá hypotéza se váže ke křesťanské legendě, která je s tímto místem spojena. V roce 1290 prý jednou odpoledne spatřil starý mnich na vrcholku hory zvláštní světlo. Když se tento jev opakoval každý den, přemluvil mnich další bratry, aby se vydali k vrcholu. Zde se objevil před nimi obrovský černý býk se stříbrnými rohy. Býk (španělsky el toro, Monte Toro pak býčí hora) dovedl malý průvod ke skulině ve skále, v níž stála soška Panny Marie a vydávala jasné světlo.

Na její počest vystavěli na vrcholku malou kapličku, ze sošky učinili patronku hory i ostrova. Kaple byla v 17. století rozšířena na klášter, který se stal důležitým centrem kultury a umění.

Svátek Panny Marie z Monte Toro (místní obyvatelé ji nazývají Mare de Déu) se slaví 8. května, kdy Menorčané pořádají tradiční procesí a vydávají se na vrchol hory. Je odsud nádherný pohled na celý ostrov a za příznivého počasí lze spatřit na jihovýchodě i sousední Mallorku.

Po prohlídce nevelkého, ale dobře udržovaného klášterního kostela míří kroky návštěvníků do zdejší prodejny suvenýrů - je velká a zásobená cetkami všeho druhu opravdu hojně.

Zatímco prodejna suvenýrů je příjemná, nedá se totéž tvrdit o zdejší samoobslužné restauraci, která úrovní obsluhy a čistotou připomíná nechvalně známé bufety IV. kategorie z dob totality.

Nejlepší langustová polévka

To už spíše stojí za to zajet si asi šest kilometrů směrem na pobřeží do přístavního městečka Fornells, které je proslulé menorskou specialitou - polévkou z langust, na kterou sem jezdívá i španělský král Juan Carlos. Pravá "caldereta de llagosta" se servíruje až druhý den, kdy se uleží, s opečeným chlebem.

Langustová polévka ovšem stojí přes 50 eur a tak ti, kdo si chtějí pochutnat na nějaké specialitě a ušetřit, mohou vzít za vděk další dobrotou - menorským sýrem. Na Menorce se vyrábějí nejlepší sýry z celého Španělska.