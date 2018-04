Monte Pasubio: s batohem přes jedno z nejhorších bojišť Velké války

Může se hodit Třídenní přechod Monte Pasubio Jižním východištěm na Monte Pasubio je planina Bocchetta Campiglia, kam ale nejezdí veřejná doprava – buď si vezměte taxi nebo se dopravte autobusem na Passo Verde do osady a odtud zkuste někoho stopnout. První den vystoupejte po Stezce 52 tunelů a zůstaňte přes noc na chatě Rifugio Achille Papa, která je přilepená ke skalní stěně nad vysokým údolím.

Druhý den přejdete přes centrální část Pasubia na chatu Rifugio Vincenzo Lancia, odpoledne můžete ještě nalehko vystoupit na vyhlídkový vrchol Col Santo nad chatou. Závěrečná etapa pak vede většinou s kopce, potřebujete se dostat do obce Trambileno, odkud jezdí autobus do Rovereta.

Na obou chatách se vaří, nocleh přijde na 20 € na osobu a potřebujete sebou alespoň vložku do spacáku. Informace www.trentinograndeguerra.it: Přehled zajímavých míst v provincii Trentino spojených s historií 1. světové války (italsky, anglicky).

www.visitrovereto.it: Turistické zajímavosti v Roveretu a okolí (italsky, anglicky, německy).

www.isuonidelledolomiti.it: Program festivalu Zvuky Dolomit (italsky, anglicky)

www.visittrentino.it: Internetové stránky regionu Trentino, s rozsáhlou mutací v českém jazyce. Doprava

Prahu dělí od Rovereta vzdálenost 720 kilometrů, autem pojedete stále po dálnici (kolem Mnichova a Innsbrucku). Cesta vlakem trvá asi 10 hodin. Údolím Vallarsa jezdí místní autobusy, které vám po treku přes Pasubio pomohou přiblížit se zpět k výchozímu místu. Kam na jídlo

Ristorante La Terazza sul Leno, tedy „Restaurace s terasou nad řekou Leno“ má ambice podávat nejlepší pizzu v Roveretu. Potvrzujeme: možná dokonce v Roveretu a širokém okolí, a to za ceny lidové, kolem 7 €. Podnik, o jehož kvalitách svědčí i to, že je neustále plný místních lidí, najdete v centru Rovereta přímo pod pevností v ulici Via Setaioli. Více: http://laterrazzasulleno.it.