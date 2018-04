Za odlivu vystupuje Mont Saint Michel z holého mořského dna. Za přílivu se ocitá na otevřeném moři. Rozlehlý areál kláštera je labyrintem středověké architektury. Přibývající moře ukusuje pod okny domů kluzké písčité dno. Na samém vrcholku žulové skály se nachází zelená zahrada.

V tom okamžiku je Mont Saint Michel obnažen až na mořské dno, z něhož se vzpíná na žulové skále do výšky více než 80 metrů.Tisíc metrů dělí tento ostrov od pevné země. Tisíc metrů měří jeho obvod. Tisíc let historie tu kráčelo kolem jakoby netknutě. K eltové věřili, že se tu scházejí duše zemřelých. V 8. století po Kristu se tu prý avranchskému biskupovi zjevil archanděl Michal a nakázal mu postavit na skalnatém ostrově svatyni. V roce 996 zde bylo založeno benediktýnské opatství. T rvalo pak dalších pět set let, než byla stavba dokončena. Celá staletí se na Mont Saint Michel scházeli poutníci. Pro mnohé z nich bylo zdolání proradného písčitého dna za odlivu otázkou života a smrti a dosažení skalnatého ostrova potom očistcem. Příliv a odliv kolem tohoto ostrova je totiž nejsilnější z celého francouzského pobřeží. Rozdíl výšky hladiny tu v rozmezí šesti hodin může dosahovat až patnáct metrů. Voda se vrací rychle a neočekávaně a masa písku je neustále v pohybu. T i, kteří špatně změřili své síly či podcenili sílu moře,se mohou rázem ocitnout uprostřed dravých vln, jež se chtivě zakousávají dál a dál do pobřeží. Dokazuje to i slavná unikátní tapisérie,která je k vidění v nedalekém městečku Bayeux. Je na ní zmínka o tom, jak do kluzkých písků při návštěvě kláštera zapadl normanský král W illiam Dobyvatel se saxonským panovníkem Haroldem. Novodobým poutníkům však moderní doba přístup značně usnadnila. Dnes spojuje Mont Saint Michel s pevninou uměle vybudovaný násep s asfaltovou silnicí, přes nějž se vody oceánu jen tak snadno nepřevalí. Tento zásah do přirozenosti ostrova však pomalu mění i okolní krajinu. Písek, který voda nem ůže dokonale spláchnout zpátky do moře, se usazuje a vlastně tím přibližuje ostrov k pevnině. Než jej moři vyrve docela, měl by se dát do pohybu projekt na výstavbu nového mostu, který bude umožňovat přirozené proudění přílivových a odlivových vln právě tak, jak tomu bylo po celá staletí. Zanesené dno okolo náspu, na němž se dnes pasou ovce, se tak vrátí zpátky moři a Mont Saint Michel znovu nabyde na dávnověké strohé nepřístupnosti. Běh času se jinak na podobě ostrova téměř vůbec nepodepsal. Tento miniaturní svět sám pro sebe se rozkládá na příkrém svahu skály,uzavřen za vysokými kamennými zdmi se strážními věžemi a obrannými branami. Život v Saint Mont Michel se soustředí kolem jedné uličky,vedoucí od hlavní brány k rozložitému areálu kláštera a lemované křivolakými středověkými domky. V ětšina z nich pochází ze 12. - 14. století. Jsou mezi nimi úzké průchody, klikatá kamenná schodiště,dokonce se najde i miniaturní hřbitůvek a kostelík. K olem dokola je tento středověký komplex obehnán vysokými hradbami. Z jejich cimbuří se otevírá unikátní výhled jak do kamenného nitra ostrova, tak na pevninu. Je to pohled,který se neustále mění právě tak, jak si s okolím ostrova hrají vlny přílivu a odlivu. Hradby s vysoko posazeným ochozem obepínají ostrov jako půlprsten - soustavou věžiček, schodů a můstků se dají projít téměř po celé délce.