Monsieur? Yes, sir! Na Roissy diskutují

Když přišlo před časem vedení společnosti Air France s plánem, aby piloti v zájmu větší bezpečnosti hovořili s kontrolní věží pouze anglicky, zdálo se to být zprvu v pořádku. "V žádném případě jsme nechtěli po nikom, aby se vzdával Molierova jazyka," říká Pierre Caussade, ředitel Air France pro technické operace, který stál za tímto rozhodnutím.

Vedení společnosti však podcenilo hrdost na rodný jazyk, kterou dali najevo zástupci pilotů i pracovníků řídících letový provoz. Nařízení vydrželo pouhých čtrnáct dnů. Mnozí zaměstnanci prostřednictvím mocných unií protestovali a odmítali se příkazu podřídit. "Reakce některých skupin byla opravdu velmi nepříznivá," připustil Jean-Pierre Fremontel, odborářský šéf. Autoři reformy museli ustoupit. Hodlají raději zaměstnanecké svazy přesvědčovat, diskutovat s nimi a říkají, že jednou se k nápadu znovu vrátí. Pierre Caussade doufá, že to bude brzy.

"V našem oboru se vyjadřujeme převážně v číslicích, kódech a různých zkratkách," vysvětluje. "Cílem proto zůstává, aby existoval jeden technický dorozumívací prostředek," říká, aniž přímo zmiňuje angličtinu. Ne každý souhlasí. Někteří techničtí pracovníci na Roissy uvádějí, že až polovinu času již dnes stráví domluvou v angličtině. Na co tedy rámovat věci nějakým nařízením? diví se.

Patrick LeNoel, jeden z pracovníků kontrolní věže, naproti tomu nařízení schvaluje. V rozhovoru pro list Le Figaro však vyjádřil pochybnosti, zda jsou všichni zaměstnanci jazykově vybaveni k takové změně. "Stále existují mnohá nedorozumění," uvedl. V práci na letišti podle něj každé zkreslení může mít závažné důsledky. Le Figaro přitom cituje oblíbený vtip amerických mužů z letového provozu, kteří nazývají lety francouzských pilotů "keskildiflghts" podle francouzské otázky "Qu´est-ce qu´ íl dit?" neboli "Cože to řekl?"

Mnozí se domnívají, že pro začátek tedy postačí, když se tato úprava vyzkouší pouze na Roissy. Výsledky rozhodnou, co dál. Tomu se však brání mnozí piloti, kteří se obávají velkého zmatení: jak to asi bude vypadat, když nad přeplněným Roissy, které je osmým nejrušnějším letištěm světa, se bude mluvit anglicky, nad zbytkem Francie francouzsky a všude jinde anglicky? Vedení letového provozu i francouzské letecké společnosti se shodují, že je třeba shromáždit dosavadní zkušenosti a rozhodnout jak dál. "Je to problém mnohem složitější, než by se mohlo na první pohled zdát," podotýká k tomu Jean Jezequel, manažer letového provozu.