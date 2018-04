Monastir: mezi minarety mešit

MŮŽE SE HODIT...

...jak se tam dostat: Nejlépe letecky. Do Tuniska létá mnoho cestovních kanceláří.

...na co si tam dát pozor: Sedíte-li s Tunisany u jednoho stolu, nemluvte jazykem, kterému nerozumějí. Mohli by si to špatně vyložit. Oni tomu s úsměvem říkají "sabotage". Neměli byste rovněž odmítat pozvání přátel na oběd či večeři. I když jste právě dojedli. Mohli byste je urazit.

...co si přivézt: Keramiku nejrůznějších tvarů (můžete si pak třeba vykachličkovat domácí koupelnu), výrobky z tepané mědi, předměty vyřezávané z olivového dřeva, kožené kabelky či boty, šperky, berbeské, punské, římské, ručně tkané koberce, zdobné ptačí klece.