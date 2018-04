MONAKO roste do vody, žije z kasina

Na necelých dvou kilometrech čtverečních miniaturního knížectví se tísní 30 000 lidí, z nichž však jen každý šestý je skutečný Monačan. Získat občanství druhého nejmenšího státu světa je však snem mnoha, vždyť je to daňový ráj a většina příjmů zde pochází z kasina, turistiky a mezinárodních obchodů.

Přitažlivým je Monako i pro turisty. Ti přijíždějí obdivovat světoznámé kasino, proslulé oceánografické muzeum, knížecí palác či místní katedrálu, a tak trochu doufají, že se jim zde podaří zahlédnout některou z populárních osobností, jejichž koncentrace, v přepočtu na čtvereční kilometr, je zde zřejmě nejvyšší na světě.

Přestože je Monako malé, vyplatí se při jeho prohlídce dodržovat určitý systém, zvláště když vás tíží čas - a taková je většina návštěvníků, kteří sem míří.

Nejlépe je proto začít přímo u monacké Skály, která vévodí přístavu a je asi nejznámější dominantou knížectví. Pokud se nedáte odradit složitým způsobem dopravy a přijedete autem přímo do centra Monaka, nejlépe bude v takovém případě zaparkovat v podzemních garážích vybudovaných přímo ve Skále. Výtahem totiž vyjedete rovnou na její vrchol a vystoupíte hned vedle proslulého Oceánografického muzea, jehož budova se tyčí na prudkém srázu padajícím do moře. Výzkumný ústav, který dlouhá léta řídil světoznámý Jacques-Yves Cousteau, mimo jiné i vynálezce akvalungu, je oblíbeným cílem turistů. Za vstupné sice zaplatíte šedesát franků, ale zato můžete zhlédnout akvárium se sedmdesáti odděleními a rybami všech moří světa i cenné sbírky.

Monacké knížectví má několik nezaměnitelných rysů: architekturu stylu "hlava na hlavě", proslulé oceánografické muzeum na strmé skále a samozřejmě - kasino

Od muzea se přes vzorně upravené sady sv. Martina dostanete kolem rezidencí monackých princezen přímo k monacké katedrále postavené v neorománském stylu. Kromě obdivování architektury sem lidé přicházejí navštívit především hrobku monackých knížat - odpočívá zde i krásná princezna Grace, jež zahynula při autonehodě.

Od katedrály je to už jen kousek na prostranství před knížecím palácem. Právě tady hlídkují knížecí karabiníci, kteří zde každý den, deset minut před polednem, provádějí tradiční střídání stráží. Mimochodem uniformovaní muži zákona jsou v Monaku všude, a také díky nim zde vládne absolutní pořádek.

Pokud jste si dosud nekoupili žádnou knížku o Monaku, tak ve stáncích na prostranství před palácem máte ideální příležitost: za pětadvacet franků tady prodávají brožury dokonce i v češtině.

Avšak i když už možná spěcháte, neměli byste ještě opominout zastávku u proslulého kasina, které je od Skály přes přístav. Do slavného podniku kupodivu může vstoupit i normální smrtelník, jen musí v šatně odevzdat svůj fotoaparát. Ke vstupu do herny je třeba navíc mít u sebe pas a zaplatit padesát franků. Na jednorukých banditech v předsálí ovšem můžete řádit bez omezení.

JAK SE TAM DOSTAT:

Malé knížectví je pro málokoho jediným cílem na Azurovém pobřeží, a proto se ho vyplatí navštívit spolu s některým dalším středomořským letoviskem - například s Nice, kde je také nejbližší mezinárodní letiště a kam nově létá linka z Prahy. Přímo odtud jezdí do Monaka autobus (jízdné 80 franků). Levnější varianta je autobusem jen do Nice (21 franků) a odtud vlakem do knížectví (18 franků). Naopak luxusní varianta je letištním taxi za 450 franků a pozor: mezi letištěm a Monakem létají pravidelně malé helikoptéry v ceně 350 franků za osobu (takže pokud jede člověk sám a nehledí na nějaký ten frank, vyjde ho helikoptéra levněji než auto). Cesta trvá autobusem čtyřicet minut, autem půl hodiny, vlakem dvacet a helikoptérou sedm minut. V případě, že se účastníte některého autokarového zájezdu na francouzskou Riviéru, bývá Monako jednou z častých zastávek.

VLASTNÍ AUTO:

Pokud se do Monaka chcete vypravit vlastním či vypůjčeným autem, bude vám jen pro vztek. Zdejší systém dopravy s nájezdy a tunely nepatří zrovna k přehledným. Navíc: vzhledem k nedostatku místa je v Monaku třeba za parkování prakticky všude platit. Proto se vyplatí auto odstavit ještě před vjezdem do ministátečku a pohybovat se zde pěšky.