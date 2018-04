Monako je menší než Central Park, zato má v ulicích defibrilátory

Může se hodit Doprava

Nejlepší cesta do Monaka je vlakem z Nice, kde se vyplatí bydlet, protože je levnější. Cesta po trati podél pobřeží trvá asi půl hodiny. Zpáteční lístek stojí 7 eur. V zemi se platí eurem. Mezi Francií a Monakem nejsou žádné hraniční kontroly. Oceánografické muzeum

Vstupné dospělí 14 eur, děti 7 eur, studenti 10 eur. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin, v létě do 19, o prázdninách do 20:30 hodin. Více informací na www.oceano.mc Knížecí palác

Otevřeno od konce března do konce října od 10 do 18 hodin. V paláci je několik expozic včetně Muzea předmětů spojených s Napoleonem a reprezentační prostory. Vstupné: 8 eur. Více informací na www.palais.mc Automobilové muzeum

Otevřeno denně od 10 do 18. Obsahuje soukromou kolekci aut knížete Rainiera III., vystaveno je víc než sto aut včetně vozu De Dion Bouton z roku 1903. Vstupné 6 eur.

Více informací na www.palais.mc