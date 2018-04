Monacké kasino

Kdy teklo šampaňské proudem, francouzská šlechta držela mezi prsty úzkou stopku sklenky a vychutnávala si pohled na panorama Monaka i na pečlivě pěstěné zahrady v okolí. Úkolu architektonického ztvárnění stavby se tehdy chopil muž z nejpovolanějších: Charles Garnier, jeden z nejuznávanějších architektů té doby, který byl rovněž autorem pařížské Opery. Dodal budově sebevědomou povýšenost, jaká zřejmě sluší velkým penězům. Utrácel je tu Winston Churchill, král Edward VII. i Šaljapin. Místo u stolu nedostal jen tak někdo.

Dnes však stačí málo - a hazard je váš. Jedinou podmínkou je věk od 21 let. Za vcelku uměřené vstupné se můžete tlačit u stolů mezi největšími marnotratníky a vychutnávat to napětí, když padají výhry ve výši statisíců franků. Kasino je slavné díky penězům, Monako zase díky kasinu. Zdroj příjmů i mnohých legend založil v roce 1856 Karel II., když se chtěl vyhnout bankrotu. Povedlo se. Podnik se natolik osvědčil, že již za pár let mohl panovník zrušit svým lidem daně. Na hazardu netratí město ani dnes, tvoří stále přes čtyři procenta jeho příjmů.



MŮŽE SE HODIT

vstupné:



50 FFr pro Salon Ordinaire, s francouzskou ruletou

100 FFr pro Salon Privés, kde se nabízí baccarat, blackjack či americká ruleta



oblečení:



předpokládá se tmavý oblek s vázankou po osmé hodině večer v Salon Privés. Pro Salon Ordinaire není oblek nutný, v tričku vás však dovnitř nepustí.



bližší informace:

tel.: 00 334 92 96 21 21