Moloch v Paříži se dá zkrotit

Na první pohled to místo nahání respekt. Proudy lidí se valí obřími halami ze skla a betonu. Jejich cestu labyrintem chodeb lemují blikající terminály a všudypřítomné nápisy. Čas od času dav musí zpomalit - to když se souká úzkým průchodem bezpečnostní kontroly. Člověk žasne: Kde jsem se to vlastně ocitl? Odpověď: na pařížském letišti Charles de Gaulle, jednom z největších v Evropě.

Když někdo na letiště v Roissy, jak se předměstská část Paříže nazývá, zavítá poprvé, většinou mu jde hlava kolem. Ruch na této významné světové letecké křižovatce totiž odpovídá dvěma skutečnostem: jednak si letiště musí poradit s přívalem zahraničních turistů, kteří směřují do Francie - nejnavštěvovanější země světa, jednak ho zahlcují cestující, kteří využívají Paříž jako důležitého tranzitního uzlu a přestupují na další lety.

Přesto hlavu v tomto lidském a technickém babylonu ztrácet netřeba. Podívejme se blíže, jak to všechno vlastně funguje.

Přestože má Paříž dvě mezinárodní letiště, Charles de Gaulle a Orly, pro českého cestujícího připadá v úvahu prakticky jen to první a to ještě jen jeden jeho terminál označovaný jako CDG2. Ten je určen pro všechny lety společnosti Air France a pro krátké mezinárodní lety ostatních aerolinií - tedy i ČSA.

Samotný terminál CDG2 se až donedávna sestával ze čtyř hal ve tvaru betonových rohlíků obrácených navzájem k sobě a označených A, B, C a D. Od konce března k nim pak přibyla další s označením F, která se bude dále rozšiřovat. Hala F je od předchozích čtyř oddělena železniční stanicí, odkud odjíždějí příměstské vlaky RER či rychlovlaky TGV, a hotelem Sheraton vypínajícím se přímo nad nádražím.

Pokud přiletíte do Paříže a zde vaše cesta končí, je vše jednoduché. Ať se už ocitnete na kterémkoli terminálu, stačí směřovat k východu, projít celní a pasovou kontrolou a nezapomenout si vyzvednout zavazadla.

Pokud v Paříži přestupujete, budete se muset s největší pravděpodobností přemísťovat mezi budovami jednotlivých terminálů. Ale i to se dá zvládnout. Ukažme si to na příkladu.

Cestujete dejme tomu do Ameriky. Už v Praze vám na letišti vystaví palubní vstupenky pro oba lety - z Prahy do Paříže a z Paříže do New Yorku. Na první kartičce bude uvedeno, že letíte z PRG (Prahy) na CDG 2B. Jinými slovy přistanete na terminálu B. Na druhé kartičce je odlet stanoven z 2C. Je tedy třeba se přesunout z budovy B do haly C.

Přestup mezi jednotlivými terminály je značen výrazným znamením - modrým polem se dvěma bílými letadly uvnitř - společně s nápisem "Correspondance". Vedle jsou vyznačeny i terminály, k nimž přestup směřuje. V tuto chvíli stačí sledovat jen modrý terč - chodba vás zavede přímo k nástupišti letištních autobusů, které pravidelně pendlují mezi jednotlivými budovami (samozřejmě zdarma) v několikaminutových intervalech. Nastoupíte do autobusu a budete sledovat displej nad řidičovým místem, který označuje jednotlivé zastávky. Vystoupíte, až se na obrazovce objeví kód vašeho terminálu - například výše zmíněný terminál "C". Pokud byste opomněli vystoupit, nezoufejte. Autobus jezdí mezi budovami nepřetržitě, takže vystoupíte o "kolečko" později.

Jen pro představu: pokud vše půjde hladce, přestoupíte z jednoho terminálu na druhý hladce za patnáct minut. Pokud budete mít pochyby, v každé budově je informační přepážka (transfer desk), kde vám poradí nebo v případě neznalosti jazyka alespoň ukáží směr cesty.



JAK Z LETIŠTĚ: Taxi do centra Paříže stojí 200-300 franků, autobus Air France vás za pětačtyřicet minut vysadí u Vítězného oblouku, jiná linka jezdí každou hodinu na železniční nádraží Montparnasse, kde staví vlaky TGV. Do středu města se dá rovněž rychle a levně cestovat příměstským vlakem RER. Ten vás dopraví na Gare du Nord a Chatelet za přibližně pětatřicet minut. Vlaky vyjíždějí každých patnáct minut a jízdné je kolem čtyřiceti franků. Chcete-li cestovat luxusně, můžete si dopředu objednat limuzínu - s tou však cesta do cetra vyjde na 700-900 franků. Přímo u letiště je také stanice vlaků TGV, které odsud jezdí do Lyonu či Lille.

INFORMACE: Letištní informace je možno získat na pařížském telefonním čísle 01/48622280